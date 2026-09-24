Holanda i jep fund bojkotit, konfirmon pjesëmarrjen në Eurovision 2027

Pavarësisht kundërshtimit të hapur nga transmetuesi holandez AVROTROS, Holanda ka vendosur të marrë pjesë në Festivalin Evropian të Këngës që do të zhvillohet në vitin 2027.

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Ky zhvillim ndodh në një periudhë kur përfshirja e Izraelit në garë dhe pasojat e situatës në Gaza kanë nxitur debate të ashpra mbi thelbin dhe paanshmërinë e këtij evenimenti muzikor.

Drejtori i Përgjithshëm i AVROTROS, Taco Zimmerman, shprehu shqetësimin se tensionet globale po cenojnë gjithnjë e më shumë frymën asnjanëse të konkursit. Sipas tij, Eurovizioni është shndërruar në një arenë që nxit ndasi, në vend që të bashkojë.

Përgjegjësia për rikthimin e Holandës në skenën evropiane tashmë i ka kaluar NPO-së, organit që drejton transmetimin publik në vend. Transmetimi i eventit do të mbulohet nga NOS, ndërsa përzgjedhja e këngëtarit përfaqësues do t’i besohet një grupi të pavarur specialistësh.

Ky vendim merret teksa Eurovizioni vijon të jetë në qendër të kritikave të forta lidhur me praninë e Izraelit. Pikërisht kjo çështje bëri që pesë shtete – Islanda, Irlanda, Holanda, Sllovenia dhe Spanja – të tërhiqeshin nga edicioni i vitit 2026.

Irlanda ka bërë të ditur se do të vazhdojë bojkotin edhe në vitin 2027, duke e lidhur këtë qëndrim me humbjet tragjike dhe të pandërprera të jetëve njerëzore në Gaza.

Nga ana tjetër, Spanja po vlerëson mundësinë për të zgjatur mungesën e saj në kompeticion. Edicioni i ardhshëm i Eurovisionit është planifikuar të mbahet në Arenën Burgas, në qytetin bullgar të Burgasit.


Shtuar 24.09.2026 16:11

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