Xi Jinping në SHBA: Rivaliteti dypalësh dhe inteligjenca artificiale në qendër të bisedimeve

Sot në Uashington, presidenti kinez Xi Jinping dhe presidenti amerikan Donald Trump zhvillojnë një takim të rëndësishëm, me shpresën për të avancuar në zgjidhjen e konfliktit tregtar dypalësh. Takimi i mëparshëm midis tyre, i mbajtur në muajin maj në kryeqytetin kinez, nuk arriti të sjellë rezultate të prekshme.
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Sipas Miko Huotarit, drejtor i institutit gjerman MERICS, si Pekini, ashtu edhe Uashingtoni, janë të mendimit se rivaliteti mes tyre do të shtrihet për një periudhë afatgjatë. Për pasojë, të dyja palët kërkojnë të fitojnë kohë dhe gjendja e tanishme cilësohet si një “ngërç strategjik”.
Një marrëveshje e mundshme do t’i sillte përfitime Partisë Republikane përpara zgjedhjeve të Kongresit që do të mbahen në nëntor, por ende mbetet e pasigurt nëse do të arrihet diçka konkrete. Inteligjenca artificiale përbën një nga pikat kyçe të rivalitetit SHBA-Kinë. Shtetet e Bashkuara kanë kufizuar dërgesat e çipave të përparuar teknologjikisht drejt Kinës, ndërsa Kina ka vendosur kufizime në eksportin e metaleve të rralla, të domosdoshme për prodhimin e këtyre komponentëve.
Në rendin e ditës së takimit Xi-Trump pritet të përfshihen edhe masat për t’u mbrojtur nga rreziqet që sjell inteligjenca artificiale. Kina është në favor të bashkëpunimit ndërkombëtar në zhvillimin e kësaj teknologjie, në kontrast me administratën Trump, e cila e percepton rregullimin e saj si një element që mund të cënojë udhëheqjen teknologjike amerikane. Pas bisedimeve të zhvilluara në Nju Jork, sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, njoftoi se zyrtarët e të dy vendeve kishin shqyrtuar idenë e një “mekanizmi alarmi” për të ndarë informacion mbi incidentet e sigurisë të lidhura me AI-n.
Kohët e fundit, Kina ka rritur intensitetin e kontakteve me vendet aleate të SHBA-së dhe me shtete të tjera. Xi Jinping ka marrë pjesë në samitin e BRICS në Indi dhe në atë të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në Kirgistan, teksa Pekini do të jetë nikoqir i samitit të APEC-ut gjatë muajit nëntor.