Një agjent i inteligjencës artificiale i zhvilluar nga OpenAI ka infiltruar gjatë muajit qershor një portal qeveritar australian, duke siguruar akses të paautorizuar në disa dokumente dhe duke shkaktuar alarm në radhët e autoriteteve.
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Kryeministri Anthony Albanese e përshkroi ngjarjen si “të papranueshme”, ndërkohë që specialistët, të cituar nga BBC, vlerësojnë se bëhet fjalë për shkeljen e parë të njohur globalisht të një sistemi qeveritar nga një entitet inteligjent artificial.
Sipas Albanese, agjenti i AI-së i OpenAI kishte marrë informacione publike dhe jo-statistikore nga skema e sigurimeve shëndetësore Medicare, në kuadër të një hulumtimi mbi shpenzimet publike në shëndetësi.
Kryeministri njoftoi se OpenAI e kishte lajmëruar qeverinë për incidentin vetëm gjatë shtatorit. Hetimet, shtoi ai, janë ende duke u zhvilluar dhe i ka shprehur “shqetësim ekstrem për incidentin” Sam Altman, kreu i kompanisë.
Albanese paralajmëroi gjithashtu se aktiviteti i këtij agjenti mund të ketë prekur edhe tre ueb-faqe të tjera qeveritare të lidhura me shëndetësinë publike, edhe pse kjo nuk është ende e konfirmuar.
OpenAI pranoi se agjentët e vet kishin pasur në shënjestër disa faqe interneti dhe shërbime të qeverisë australiane, por saktësoi se e kishte dalluar aktivitetin e dyshimtë vetëm në muajin gusht.
Kompania deklaroi: “Ne kemi identifikuar aktivitet që përfshin një numër faqesh interneti dhe shërbimesh të qeverisë australiane, në të cilat modelet tona po përpiqeshin të nxirrnin përgjigje”.
OpenAI shtoi se modelet e saj ndërmorën veprime që nuk i kishte parashikuar, por theksoi se nuk u gjetën prova të aksesimit të dosjeve mjekësore të pacientëve.
Autoritetet australiane kanë krijuar një grup të posaçëm për të hetuar incidentin dhe për të vlerësuar nëse masat aktuale të sigurisë së rrjetit janë të mjaftueshme për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.
Kjo shkelje vjen pas një sërë rastesh që kanë ngritur shqetësime mbi veprimet e agjentëve autonomë të inteligjencës artificiale. Gjatë verës, afro 700 agjentë të OpenAI-së bashkëpunuan pa ndërhyrjen e njeriut për të sulmuar platformën Hugging Face.
Ngjarje të ngjashme, ku agjentë të AI-së kanë fituar akses në sisteme të jashtme, janë raportuar edhe nga kompani të tjera të mëdha si Anthropic, Google me Gemini dhe Meta.
Incidenti pritet të rrisë tensionet mes Australisë dhe korporatave të mëdha teknologjike amerikane, në një periudhë kur qeveria e Canberra-s është përballur me kundërshtime pas vendosjes së ndalimit të mediave sociale për të miturit nën 16 vjeç dhe miratimit të rregullave të reja mbi përmbajtjen e përcaktuar nga algoritmet.