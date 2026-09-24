Protesta 117-ditore dhe arresti i ish-drejtueses së SHISH / Ambasadori Alberti nga Korça: Monitorojmë me kujdes dinamikat në Shqipëri

Gjatë një vizite në Korçë, ambasadori italian në Tiranë, Marko Alberti, ndau me përfaqësuesit e shtypit qëndrimet e tij mbi klimën aktuale politike dhe lëvizjet e fundit në sistemin e drejtësisë në vend.

Në përgjigje të interesimit të gazetarëve për atmosferën e acaruar politike, diplomati theksoi se qeveria italiane po i ndjek nga afër të gjitha zhvillimet, duke u fokusuar veçanërisht tek protestat e opozitës që kanë zgjatur 117 ditë dhe veprimet hetimore të SPAK kundër figurave të larta të shtetit.

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“Është e vërtetë që ne i monitorojmë me kujdes këto manifestime. Por duhet sqaruar se nuk hyn në kompetencat e një ambasadori që flet në emër të një vendi tjetër të japë gjykime apo opinione personale për këtë çështje. Ne thjesht po e vëzhgojmë situatën dhe respektojmë atë që po ndodh,” u shpreh ai.

Lidhur me masën e arrestit shtëpiak ndaj Vlora Hysenit, e cila më parë drejtonte Shërbimin Informativ Shtetëror, ambasadori Alberti u tregua i rezervuar. Ai sqaroi se mandati i tij përqendrohet ekskluzivisht në menaxhimin e marrëdhënieve bilaterale dhe për këtë arsye nuk mund të formulonte një qëndrim mbi këtë rast specifik.

Në vijim të bisedës, ambasadori e zhvendosi fokusin tek partneriteti strategjik mes dy kombeve mike dhe rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi përkushtimin e Italisë për të thelluar praninë e saj në Shqipëri, duke synuar t’i japë një dimension të ri lidhjeve dypalëshe.

Alberti zbuloi se vëllimi i investimeve italiane në vend ka prekur shifrën e rreth 1 miliardë eurove. Përveç kësaj, ai paralajmëroi hapjen e rreth 600 deri në 700 pozicioneve të reja të punës që do të krijohen falë projekteve të ardhshme. Sipas tij, pasurimi i bashkëpunimit ekonomik është një shtyllë kyçe që mbështet drejtpërdrejt aspiratat e Shqipërisë për integrim evropian.

Diplomati përmendi gjithashtu se Italia është e angazhuar në sektorë prioritarë si inteligjenca artificiale, fusha digjitale dhe industria e mbrojtjes. Qëllimi përfundimtar, nënvizoi ai, mbetet fuqizimi i ekonomisë vendase në mënyrë që të rinjtë dhe brezat e ardhshëm ta shohin të ardhmen e tyre në Shqipëri, duke kontribuar në rritjen dhe mirëqenien e vendit, në vend që të emigrojnë.

Prania e ambasadorit në Korçë lidhej me një aktivitet tjetër të rëndësishëm: inaugurimin e Bibliotekës së Fëmijëve “Thoma Turtulli”. Pas një procesi të gjerë rikonstruksioni, kjo hapësirë është transformuar në një ambient modern, të dedikuar për të nxitur leximin, dijen dhe kreativitetin tek fëmijët.


Shtuar 24.09.2026 16:35

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