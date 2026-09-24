Protesta 117-ditore dhe arresti i ish-drejtueses së SHISH / Ambasadori Alberti nga Korça: Monitorojmë me kujdes dinamikat në Shqipëri

Gjatë një vizite në Korçë, ambasadori italian në Tiranë, Marko Alberti, ndau me përfaqësuesit e shtypit qëndrimet e tij mbi klimën aktuale politike dhe lëvizjet e fundit në sistemin e drejtësisë në vend.
Në përgjigje të interesimit të gazetarëve për atmosferën e acaruar politike, diplomati theksoi se qeveria italiane po i ndjek nga afër të gjitha zhvillimet, duke u fokusuar veçanërisht tek protestat e opozitës që kanë zgjatur 117 ditë dhe veprimet hetimore të SPAK kundër figurave të larta të shtetit.
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“Është e vërtetë që ne i monitorojmë me kujdes këto manifestime. Por duhet sqaruar se nuk hyn në kompetencat e një ambasadori që flet në emër të një vendi tjetër të japë gjykime apo opinione personale për këtë çështje. Ne thjesht po e vëzhgojmë situatën dhe respektojmë atë që po ndodh,” u shpreh ai.
Lidhur me masën e arrestit shtëpiak ndaj Vlora Hysenit, e cila më parë drejtonte Shërbimin Informativ Shtetëror, ambasadori Alberti u tregua i rezervuar. Ai sqaroi se mandati i tij përqendrohet ekskluzivisht në menaxhimin e marrëdhënieve bilaterale dhe për këtë arsye nuk mund të formulonte një qëndrim mbi këtë rast specifik.
Në vijim të bisedës, ambasadori e zhvendosi fokusin tek partneriteti strategjik mes dy kombeve mike dhe rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi përkushtimin e Italisë për të thelluar praninë e saj në Shqipëri, duke synuar t’i japë një dimension të ri lidhjeve dypalëshe.
Alberti zbuloi se vëllimi i investimeve italiane në vend ka prekur shifrën e rreth 1 miliardë eurove. Përveç kësaj, ai paralajmëroi hapjen e rreth 600 deri në 700 pozicioneve të reja të punës që do të krijohen falë projekteve të ardhshme. Sipas tij, pasurimi i bashkëpunimit ekonomik është një shtyllë kyçe që mbështet drejtpërdrejt aspiratat e Shqipërisë për integrim evropian.
Diplomati përmendi gjithashtu se Italia është e angazhuar në sektorë prioritarë si inteligjenca artificiale, fusha digjitale dhe industria e mbrojtjes. Qëllimi përfundimtar, nënvizoi ai, mbetet fuqizimi i ekonomisë vendase në mënyrë që të rinjtë dhe brezat e ardhshëm ta shohin të ardhmen e tyre në Shqipëri, duke kontribuar në rritjen dhe mirëqenien e vendit, në vend që të emigrojnë.
Prania e ambasadorit në Korçë lidhej me një aktivitet tjetër të rëndësishëm: inaugurimin e Bibliotekës së Fëmijëve “Thoma Turtulli”. Pas një procesi të gjerë rikonstruksioni, kjo hapësirë është transformuar në një ambient modern, të dedikuar për të nxitur leximin, dijen dhe kreativitetin tek fëmijët.