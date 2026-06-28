Vapa ekstreme shtrihet drejt Evropës Lindore, me temperatura që pritet të kalojnë 40°C

Vala e të nxehtit që është lidhur me qindra viktima në Evropën Perëndimore po avancon drejt lindjes, ndërsa Polonia, Çekia dhe Sllovakia po përgatiten për temperatura rekord mbi 40°C.
Të dielën, mbi 191 milionë banorë në Evropë u ekspozuan ndaj temperaturave prej të paktën 35°C, ndërsa paralajmërime për nxehtësi ekstreme u lëshuan për Gjermaninë, Çekinë, Poloninë dhe Hungarinë.
Të lidhura
None found
Në Poloni, rekordi kombëtar prej 40.2°C, i vendosur në vitin 1921, mund të thyhet të dielën.
Agjencia polake e sigurisë qeveritare u dërgoi qytetarëve mesazhe në telefon, duke u bërë thirrje që të “shmangin diellin dhe aktivitetet e lodhshme”, të konsumojnë ujë dhe të mbajnë kapele gjatë gjithë fundjavës. Në shumë qytete u vendosën edhe perde uji për t’i ndihmuar banorët të përballojnë vapën.
Instituti Hidrometeorologjik i Çekisë njoftoi se në disa zona temperaturat pritej të kalonin 41°C.
Të shtunën, Çekia regjistroi rekordin absolut prej 40.6°C. Gjatë natës, në më shumë se 100 stacione meteorologjike temperaturat nuk zbritën nën 20°C. Megjithatë, sipas institutit, e diela pritej të ishte edhe më e nxehtë.
Autoritetet deklaruan se “rekordi i djeshëm me siguri do të thyhet përsëri”. Sipas tyre, të dielën në mbrëmje priteshin të thyheshin edhe rekorde të tjera, këtë herë për natën më të ngrohtë.
Edhe në Gjermani u thyen rekorde të temperaturave gjatë natës, ku Bautzen në Saksoninë lindore raportoi një minimum nate prej 29.4 gradë Celsius. Të shtunën, policia e Berlinit përdori topa uji për të freskuar banorët e kryeqytetit dhe paralajmëroi se të njëjtin operacion do ta përsëriste edhe të dielën. Ndërkohë, operatori hekurudhor gjerman Deutsche Bahn këshilloi që gjatë fundjavës të shmangeshin të gjitha udhëtimet jo thelbësore.
Në Sllovaki, në jugperëndim të vendit u regjistruan temperatura mbi 39 gradë Celsius, ndërsa rekordi historik prej 40.3 gradë Celsius, i vendosur në vitin 2007, ka gjasa të thyhet të dielën ose të hënën. Parashikimet tregojnë gjithashtu se vendi mund të përjetojë për herë të parë që nga nisja e regjistrimeve në vitin 1871, tre ditë rresht me temperatura mbi 40 gradë Celsius.
Të shtunën, Danimarka shënoi temperaturën më të lartë që nga fillimi i matjeve në vitin 1874, me 36.6 gradë Celsius në veri të Odensës.
Në të njëjtën kohë, Franca ka nisur përllogaritjen e viktimave nga kjo valë e të nxehtit.
Agjencia kombëtare franceze e shëndetit publik bëri të ditur se nga 24 deri më 27 qershor u regjistruan 1,000 vdekje shtesë në krahasim me shifrat e muajve të mëparshëm. Këto të dhëna janë të përkohshme dhe pritet të rriten ndjeshëm. Sipas agjencisë, shtimi më i madh i vdekjeve ishte i lidhur me persona që humbën jetën në shtëpi, sidomos në rajonin Île-de-France, ku përfshihet Parisi dhe periferitë përreth. Pjesa më e madhe e viktimave ishin mbi 65 vjeç, por edhe të rinjtë u prekën.
“Kjo shërben si një kujtesë për nevojën për masa solidariteti ndaj njerëzve që janë të izoluar ose përjetojnë vetmi të thellë, duke përfshirë zonat shumë të urbanizuara”, thuhet në deklaratën e agjencisë së shëndetësisë.
Philippe Juvin, mjek urgjence dhe deputet i partisë së djathtë Les Républicains, u shpreh se bilanci përfundimtar i vdekjeve në Francë do të jetë shumë i lartë. Ai tha të dielën se ka gjasa që ende të ketë njerëz në shtëpitë e tyre në koma, ose që kanë vdekur, dhe që mund të mos zbulohen deri javën tjetër. Kryeministri francez, Sébastien Lecornu, deklaroi se spitalet dhe shërbimet e urgjencës do të vazhdojnë të jenë nën presion në ditët që vijnë.
Marine Tondelier, drejtuesja e të Gjelbërve, tha se “duhet të hidhet dritë” mbi “numrin shumë të lartë të vdekjeve” dhe se duhen marrë vendime politike për të vepruar përballë krizës klimatike.
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, bëri të ditur se gjatë periudhës më të nxehtë të valës së të nxehtit, shërbimet e ambulancës iu përgjigjën më shumë se 122,000 thirrjeve.
Nga Spanja, të dhënat paraprake treguan të paktën 327 vdekje që mund të jenë të lidhura me nxehtësinë, në periudhën nga e diela e kaluar deri të enjten.
Një zonë e gjerë e Francës veriore u përball gjithashtu me stuhi të forta elektrike dhe erëra të fuqishme, të cilat shkaktuan disa lëndime. Shërbimet e emergjencës ndërhynë për pemët e rrëzuara në rrugë dhe për banesat e përmbytura.
Në zonën e Aisne, rrufetë shkaktuan disa zjarre, mes tyre edhe një në Laon, ku mbetën të plagosur pesë persona. Stuhitë sollën edhe ndërprerje të energjisë elektrike, duke lënë pa drita më shumë se 60,000 shtëpi të dielën në mëngjes.