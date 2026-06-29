Tregjet mbeten nën presion nga përplasjet SHBA-Iran, nafta shtrenjtohet sërish

Tregjet ndërkombëtare po vijojnë të ndjekin me shqetësim zhvillimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ndërsa për të katërtën ditë me radhë tensionet mes dy vendeve po ushqejnë pasigurinë për lëvizjen detare në Ngushticën e Hormuzit dhe për furnizimin botëror me energji.
Në këtë klimë, çmimet e naftës janë ngjitur sërish. Brent, që shërben si standard ndërkombëtar, u rrit me 0.9% dhe arriti në 72.20 dollarë për fuçi. Po ashtu, nafta amerikane shënoi rritje me 1.3%, duke shkuar në 70.09 dollarë për fuçi.
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Kjo lëvizje vjen vetëm disa ditë pasi tregu kishte zbritur në nivelet më të ulëta që nga nisja e konfliktit, pasi investitorët kishin llogaritur se marrëveshja mes SHBA-së dhe Iranit do të sillte lehtësim për qarkullimin në Ngushticën e Hormuzit.
Më 17 qershor, pas firmosjes së kësaj marrëveshjeje, të dy shtetet deklaruan se korridori strategjik detar do të hapej sërish pa tarifa shtesë, gjë që në fazën e parë solli edhe shtim të trafikut të anijeve cisternë të naftës.
Por zhvillimet morën kthesë tjetër të enjten, kur Irani goditi një anije në Ngushticën e Hormuzit. Në të njëjtën kohë, Kombet e Bashkuara pezulluan planet për largimin e marinarëve dhe të anijeve që kishin mbetur të bllokuara në zonë.
Përplasjet mes forcave amerikane dhe iraniane kanë bërë që një pjesë e anijeve tregtare të ndryshojnë rrugën e lundrimit, duke kaluar pranë brigjeve të Omanit për të shmangur rrezikun.
Sipas analistëve, rifillimi i lundrimit nuk është i mjaftueshëm për të qetësuar tregun. Riparimi i dëmeve në infrastrukturën energjetike pritet të zgjasë me muaj, ndërsa kthimi i plotë në normalitet i trafikut të cisternave në Ngushticën e Hormuzit nuk parashikohet në afat të shkurtër.
Ekspertët vlerësojnë gjithashtu se ekziston mundësia që çmimet e naftës të mos kthehen në nivelet që kishin para konfliktit as gjatë vitit 2026.
Megjithatë, krahasuar me pikun e prillit, kur Brent arriti rreth 126 dollarë për fuçi, nivelet aktuale mbeten dukshëm më të ulëta.
Kjo situatë ka sjellë ndikim pozitiv edhe për konsumatorët në SHBA. Të dielën, sipas Shoqatës Amerikane të Automobilave (AAA), çmimi mesatar i benzinës së zakonshme ishte 3.87 dollarë për galon, afërsisht 13% më pak se një muaj më parë.
Ndërkaq, në Wall Street kontratat futures mbetën përgjithësisht të pandryshuara, teksa investitorët vazhdojnë të ndjekin nga afër çdo zhvillim në marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Iranit.