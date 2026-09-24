Tragjedi në Rumani, dy shtetase britanike vdesin pasi furgoni blokohet mes dy kamionëve

Një aksident i rëndë në qarkun Caraș-Severin të Rumanisë mori jetën e dy grave nga Mbretëria e Bashkuar gjatë pasditës së sotme.

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Raportimet e mediave vendase tregojnë se mjeti tip furgon me të cilin lëviznin viktimat përfundoi i shtypur midis dy automjeteve të rënda, pas një përplasjeje me pasoja fatale.

Pavarësisht ndërhyrjes së ekipeve të shpëtimit, dy gratë mbetën të bllokuara në mjetin e deformuar rëndë dhe u konstatua vdekja e tyre në vendin e ngjarjes.

Sipas hetimeve paraprake, furgoni devijoi në sensin e kundërt të lëvizjes, duke u përplasur fillimisht me një kamion që ecte në drejtimin e rregullt.

Goditja ishte aq e fortë sa e ktheu furgonin përsëri në korsinë e duhur, ku më pas u godit nga një kamion i dytë dhe një kamionçinë. Pas kësaj, mjeti mbeti i ngujuar mes dy kamionëve dhe pasagjeret humbën jetën në çast.

Fotografitë nga vendi i tragjedisë dëshmojnë përmasat shkatërruese të aksidentit, ku furgoni shfaqet tërësisht i shkatërruar dhe i bllokuar midis mjeteve të tonazhit të lartë.


Shtuar 24.09.2026 20:49

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