Kina i dhuron dy panda SHBA-së, tradita që nisi në vitin 1972 pas vizitës së presidentit Nixon në Pekin

E ashtuquajtura ‘diplomaci e pandave’ mes Pekinit dhe Uashingtonit e ka zanafillën në vitin 1972, menjëherë pas udhëtimit historik të presidentit amerikan Richard Nixon në Kinë. Në atë periudhë, qeveria e Mao Ce Dun i dhuroi dy panda Shteteve të Bashkuara, si një shenjë e ngrohjes së marrëdhënieve dypalëshe pas dekadash ngrirjeje të thellë diplomatike.
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Në fjalimin e tij në Shtëpinë e Bardhë, udhëheqësi kinez Xi Jinping e cilësoi pandën si një ‘ambasador historik të miqësisë’ midis Kinës dhe SHBA-së, dhe bëri të ditur se dy prej tyre do të mbërrijnë në Kopshtin Zoologjik të Atlantës në ditët në vijim.
Kopshti Zoologjik i Atlantës njoftoi më herët gjatë këtij viti se pandat, të quajtura Ping Ping dhe Fu Shuang, do të vinin në qytet.
Sipas marrëveshjeve midis Kinës dhe kopshteve zoologjike të SHBA-së, Pekini zotëron pandat dhe çdo pasardhës të tyre, dhe këto marrëveshje parashikojnë një pagesë “për ruajtjen e pandave gjigante në Kinë”.