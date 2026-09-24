Panda gjigante kthehen në SHBA: Dhuratë nga Kina në vazhdën e traditës së nisur me Nixon

“Diplomacia e pandave,” një gjest simbolik i Pekinit, e ka zanafillën në vitin 1972, kur Presidenti Richard Nixon realizoi vizitën e tij historike në Kinë. Në atë kohë, administrata e Mao Ce Dun vendosi t’i ofronte Shteteve të Bashkuara dy prej këtyre kafshëve, si një tregues i shkrirjes së akujve diplomatikë pas një periudhe të gjatë ndarjeje të thellë.

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Duke vijuar këtë traditë të konsoliduar, udhëheqësi kinez Xi Jinping njoftoi nga Shtëpia e Bardhë mbërritjen e afërt të dy pandave të reja në Shtetet e Bashkuara. Ai i përshkroi ato si “ambasadore të miqësisë” së hershme mes dy kombeve dhe konfirmoi se ato pritet të vendosen në kopshtin zoologjik të Atlantës gjatë ditëve në vazhdim.

Më herët gjatë këtij viti, Kopshti Zoologjik i Atlantës kishte bërë të ditur se dy pandat, me emrat Ping Ping dhe Fu Shuang, do të transferoheshin në këtë qytet. Marrëveshjet ekzistuese midis Kinës dhe parqeve zoologjike amerikane specifikojnë qartë se këto kafshë, si dhe çdo pasardhës i tyre i lindur në robëri, mbeten pronë e Pekinit. Për më tepër, këto kontrata përfshijnë detyrimin për një kontribut financiar që shkon për ruajtjen e pandave gjigante në Kinë.


Shtuar 24.09.2026 17:49

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