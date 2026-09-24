Formacioni i ripërtërirë i Kosovës përballë Irlandës, me Zhegrovën startues dhe Krasniqin në qendër të mbrojtjes, premton fleksibilitet taktik

Franco Foda ka bërë publike përbërjen e skuadrës së Kosovës për takimin me Irlandën, duke sjellë disa risi në formacion. Trajneri gjerman ka përzgjedhur një skemë që në letër paraqitet si 4-5-1, por që gjatë zhvillimit të lojës mund të transformohet në mënyrë të shpejtë, varësisht nga momenti i aksionit.
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Portën do ta mbrojë Arijanet Muric, ndërsa katërshen e prapavijës e përbëjnë Lumbardh Dellova, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari dhe Dion Gallapeni. Një vend qendror në mbrojtje i është besuar pikërisht Ilir Krasniqit, i cili do të pozicionohet në krah të Dellovës dhe Hajdarit. Këta tre futbollistë kanë qenë të pranishëm në ciklin e fundit kualifikues për Kupën e Botës, megjithëse nuk kanë luajtur asnjëherë së bashku si treshe në ato ndeshje.
Në krahun e majtë është aktivizuar Dion Gallapeni, një lojtar që gradualisht ka fituar besimin e Fodës. Talenti i ri është ndër më të përdorurit në kualifikimet e mëparshme, me tetë ndeshje të luajtura dhe gjithsej 673 minuta në fushë.
Bërthama e mesfushës mbështetet te dyshja qendrore Veldin Hoxha dhe Leon Avdullahu, të cilëve u janë ngarkuar detyra kyçe. Ndërkaq, Mërgim Vojvoda do të mbulojë krahun e majtë, kurse Baton Zabërgja atë të djathtë. Avdullahu është kthyer në një alternativë të rëndësishme për trajnerin në këtë repart, ndërsa Hoxha vjen po ashtu me një rol thelbësor. Gjatë ciklit kualifikues, Avdullahu grumbulloi 443 minuta, teksa Hoxha regjistroi 337.
Njëra prej surprizave kryesore mbetet rikthimi i Edon Zhegrovës në formacionin titullar. Ylli kosovar starton pas një mungese të zgjatur, duke i dhënë skuadrës më shumë aftësi individuale dhe kreativitet në repartin sulmues. Në anën tjetër, Baton Zabërgja, që po shpërblen performancat e tij të mira me një vend në ekipin e parë, është bërë një tjetër element i besuar i Fodës. Fisnik Asllani pritet të hyjë në lojë gjatë fraksionit të dytë.
Përpara, si pikë referimi e sulmit, qëndron kapiteni Vedat Muriqi. Ai do të jetë destinacioni kryesor i Kosovës në fazën ofensive, ndërsa pas tij Foda ka vendosur një grup lojtarësh që i ofrojnë ekipit alternativa të ndryshme përgjatë takimit.
E veçanta e këtij formacioni qëndron te aftësia për t’u përshtatur. Gjatë momenteve sulmuese, Vojvoda dhe Zabërgja mund të avancojnë në krahë, duke e transformuar skemën në një 3-4-3. Po ashtu, Zhegrova ka mundësi të zhvendoset më pranë Muriqit, duke kaluar në një modul 3-5-2. Këto lëvizje, të kombinuara me pozicionimin e Avdullahut dhe Hoxhës si dhe lirinë që i akordohet Zhegrovës, i japin trajnerit gjerman disa alternativa taktike pa pasur nevojë për zëvendësime, duke e bërë strukturën e skuadrës më pak statike dhe më të vështirë për t’u lexuar nga kundërshtarët.