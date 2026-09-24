Xi Jinping në Uashington: Kina dhe SHBA, fuqi udhëheqëse në inteligjencë artificiale, përgegjësi për ta orientuar drejt së mirës së përbashkët

Gjatë deklaratave të përbashkëta në Grand Foyer të Shtëpisë së Bardhë, presidenti i Kinës, Xi Jinping, vuri në dukje pozicionin udhëheqës që të dyja vendet mbajnë në sektorin e inteligjencës artificiale. Duke qëndruar pranë homologut të tij amerikan, Donald Trump, Xi theksoi detyrimin për të siguruar që kjo teknologji të bëhet një forcë pozitive.

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Kreu i shtetit kinez e shprehu qartë se si Kina ashtu dhe Shtetet e Bashkuara zotërojnë kapacitetet dhe mbajnë barrën e zhvillimit dhe menaxhimit të inteligjencës artificiale në funkcion të së mirës. Ai shtoi se ëhtë thelbësore që evolucioni i saj të mbetet rreptësisht nën kontrollin e njeriut dhe t’i shërbejë përmirësimit të cilësisë së jetës së njerëzve.

Në fjalën e tij, Xi ngriti gjithashtu çështjen e një “përgegjësie historike” që Pekini dhe Uashingtoni ndajnë për të quar përpara zhvillimin dhe progresin e mbarë njerëzimit.

Zhvillimi i inteligjencës artificiale ishte parashikuar të zinte një vend qendror në agjendën e bisedimeve mes dy liderëve. Më herët gjatë ditës, presidenti Trump i ishte referuar temës në rrjetet sociale, duke e cilësuar atë si “një subjekt madhor diskutimi”, por shprehu dëshirën për ta lerë situatën pikërisht në gjendjen ku ndodhet.


Shtuar 24.09.2026 17:31

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