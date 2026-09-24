Tedi Malaveci merr sërish drejtimin e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë për periudhën 2026–2030

Anëtarësia e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë i ka dhënë sërish besimin Tedi Malavecit, duke e rizgjedhur në postin e kryetarit për katër vitet e ardhshme, nga 2026 deri në 2030.
Vendimi u mor në datën 24 shtator, gjatë mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Dhomës. Në të njëjtën seancë, përveç kreut, u zgjodhën edhe strukturat e tjera udhëheqëse që do të administrojnë institucionin në mandatin që vjen.
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Në karrierën e tij, Malaveci ka ndikuar dukshëm në forcimin e kuadrit ligjor të ekzekutimit të detyruar. Ai ka marrë pjesë aktivisht në përpilimin e ligjeve dhe rregulloreve, si dhe në hartimin e dokumenteve kyçe për standardizimin e procedurave përmbarimore në Shqipëri.
Një nga arritjet e tij më të spikatura është “Manuali i modularëve të unifikuar për kryerjen e veprimeve procedurale përmbarimore”, i cili shoqërohet me një sërë direktivash, rregulloresh dhe udhëzuesish për praktikat profesionale.
Rruga e tij profesionale nisi me diplomimin si avokat në vitin 2006, ndërsa në 2010 u certifikua si përmbarues gjyqësor privat. Më tej, në vitin 2021, përmes një programi të qeverisë gjermane të zhvilluar nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, ai përfundoi një trajnim njëvjeçar për trajnerë dhe u kualifikua si “Trajner profesionist ndërkombëtar”.
Që nga viti 2021, Malaveci ushtron gjithashtu funksionin e Drejtorit Ekzekutiv të Qendrës Kombëtare të Trajnimit të Përmbaruesve. Po atë vit ai u zgjodh anëtar i Komisionit Disiplinor të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, detyrë të cilën e mbajti deri në vitin 2025.