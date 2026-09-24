Presidenti kinez Xi Jinping pritet në Shtëpinë e Bardhë nga Trump dhe Melania për vizitën shtetërore

Presidenti i Kinës, Xi Jinping, ka arritur pak çaste më parë në Shtëpinë e Bardhë, ku është mirëpritur nga homologu i tij amerikan, Donald Trump, në kuadër të një vizite zyrtare shtetërore.
Gjatë ditës së sotme, dy liderët do të kenë një takim bilateral, i cili do të pasohet nga një darkë zyrtare në mbrëmje.
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Të enjten, presidenti Trump njoftoi se të premten do të shoqërojë personalisht Xi Jinpingun në Arkivin Kombëtar të Shteteve të Bashkuara, ku do të kenë mundësinë të shohin nga afër disa prej dokumenteve më të rëndësishme historike, si Deklarata e Pavarësisë dhe Kushtetuta amerikane.
Gjatë një fjalimi të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë, Trump theksoi se mbërritja e presidentit Xi dhe e zonjës Peng përkon me një moment simbolik për kombin amerikan, përkatësisht 250-vjetorin e themelimit të tij.
Ai zbuloi se programi i së nesërmes përfshin një vizitë në Arkivin Kombëtar, ku do të ekspozohen disa prej relikteve më të vyera të kësaj historie krenare.
Më tej, Trump shtoi se delegacioni do të shohë edhe artefakte që dëshmojnë shkëmbimet e hershme kulturore midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, duke i përshkruar ato si prova të një marrëdhënieje të gjatë dhe jashtëzakonisht të çmuar, karakterizuar nga diçka vërtet mbresëlënëse.
Duke bërë një paralele me të kaluarën, ai vuri në dukje se ashtu si paraardhësit udhëtuan përtej oqeaneve qindra vjet më parë për të tregtuar, për t’u arsimuar dhe për të formuar një botë më të mirë, të dy vendet vazhdojnë të ecin në të njëjtën rrugë, një fakt për të cilin shprehu krenari të thellë.