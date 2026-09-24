Presidenti bjellorus liron 15 të burgosur politikë; dekreti vjen pas bisedimeve me emisarin e Trump

Një grup prej 15 të burgosurish politikë u falën nga presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, përmes një dekreti të publikuar të hënën, në vijim të negociatave të zhvilluara javën e kaluar me përfaqësuesin e Shtëpisë së Bardhë.
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Përfaqësuesi i presidentit amerikan, John Cole, ka zhvilluar bisedime me Lukashenkon për një periudhë që tejkalon një vit, duke arritur lirimin e qindra personave deri më tani, mes të cilëve figura të opozitës, veprimtarë, gazetarë dhe juristë. Këto lëshime janë siguruar në shkëmbim të zbutjes së një pjese të sanksioneve amerikane.
Sipas organizatës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Viasna, në burgjet e Bjellorusisë ndodhen ende 883 të burgosur politikë, të dënuar për vepra si aktivitet ekstremist, nxitje e urrejtjes ose ofendim ndaj kreut të shtetit.
Presidenca bjelloruse bëri të ditur se mes 15 personave të falur bëjnë pjesë 10 gra, dhe se 13 prej tyre ishin implikuar në “vepra të natyrës ekstremiste.” Po ashtu, u saktësua se masa e amnistisë erdhi pasi këta individë patën kërkuar lehtësim dhe shprehur pendesë për veprimet e tyre.
Ky veprim shënon një tjetër hap gradual drejt objektivit të Cole për të siguruar lirimin e të gjithë të burgosurve politikë që mbeten gjatë vitit aktual.
Gjatë qëndrimit të tij të fundit një javë më parë, emisari amerikan arriti lirimin e 25 personave, përfshirë gazetarë dhe aktivistë të njohur, një shifër kjo dukshëm më e ulët se 250 të liruarit e raportuar në vizitën e tij paraprake të muajit mars.
Sipas vlerësimeve të analistëve, udhëheqësi bjellorus po mban një qëndrim më të ngurtë në tryezën e bisedimeve, i acaruar nga fakti se lehtësimi i disa sanksioneve amerikane, veçanërisht ato mbi potasin – një burim jetik të ardhurash nga eksporti për Bjellorusinë – nuk është ndjekur nga një hap analog prej Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, Lukashenko ka ngritur edhe kërkesën për zhbllokimin e 43 deri në 44 milionë dollarëve në aktive bjelloruse të ngrira, për të cilat ai pretendon se mbahen padrejtësisht në Citibank. Cole dha garanci javën e shkuar se do ta trajtojë këtë çështje me përparësi.