Trajneri i Irlandës para përballjes: Kosova është kundërshtare e fortë, prandaj luajmë më me kujdes në mbrojtje

Heimir Hallgrimsson, përzgjedhësi i Irlandës, ka sqaruar arsyet e vendimeve të tij për formacionin përpara ndeshjes kundër Kosovës.

Ai theksoi se ka respekt të madh për Kosovën dhe pikërisht për këtë arsye ka zgjedhur një skemë më të kujdesshme në mbrojtje.

Të lidhura

None found

“Kosova është ngritur shumë shpejt në renditjen e FIFA-s dhe përballja me të në shtëpinë e saj është e vështirë.”

“Kjo mund të shihet edhe nga formacioni ynë. Ne duam ta nisim këtë ndeshje me kujdes dhe t’u tregojmë atyre respektin që meritojnë,” tha ai për “RTE”.

Nga ana tjetër, edhe Kosova ka befasuar me 11-shen zyrtare, ku trajneri Foda i ka aktivizuar si titullarë dyshen Baton Zabërgja dhe Edon Zhegrova, për të krijuar një rreshtim të ndryshëm, pra 3-4-3 ose 4-5-1 që ndryshon gjatë lojës.

Ndeshja do të fillojë në orën 20:45.


Shtuar 24.09.2026 20:43

Tags: , ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet Girişholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet