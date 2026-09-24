Trajneri i Irlandës para përballjes: Kosova është kundërshtare e fortë, prandaj luajmë më me kujdes në mbrojtje

Heimir Hallgrimsson, përzgjedhësi i Irlandës, ka sqaruar arsyet e vendimeve të tij për formacionin përpara ndeshjes kundër Kosovës.
Ai theksoi se ka respekt të madh për Kosovën dhe pikërisht për këtë arsye ka zgjedhur një skemë më të kujdesshme në mbrojtje.
Të lidhura
None found
“Kosova është ngritur shumë shpejt në renditjen e FIFA-s dhe përballja me të në shtëpinë e saj është e vështirë.”
“Kjo mund të shihet edhe nga formacioni ynë. Ne duam ta nisim këtë ndeshje me kujdes dhe t’u tregojmë atyre respektin që meritojnë,” tha ai për “RTE”.
Nga ana tjetër, edhe Kosova ka befasuar me 11-shen zyrtare, ku trajneri Foda i ka aktivizuar si titullarë dyshen Baton Zabërgja dhe Edon Zhegrova, për të krijuar një rreshtim të ndryshëm, pra 3-4-3 ose 4-5-1 që ndryshon gjatë lojës.
Ndeshja do të fillojë në orën 20:45.