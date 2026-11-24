Një banesë në rrugën Lunetta Court në Las Cruces, New Mexico, u bë skenë e një tragjedie, pasi policia gjeti katër anëtarë të një familjeje pa jetë më 19 nëntor. Alarmi u dha nga një e afërme, e cila nuk po arrinte të lidhej me asnjë prej banorëve të shtëpisë.
Me të mbërritur në adresë, forcat e rendit konstatuan se katër viktimat kishin plagë të shkaktuara nga armë zjarri. Sipas autoriteteve, Marcus Reyes Sr., 28 vjeç, dyshohet se fillimisht u mori jetën bashkëshortes së tij Alayna Reyes, 28 vjeçe, si dhe dy fëmijëve të tyre, Marcus Jr., 8 vjeç dhe Anastacia, 6 vjeçe. Më pas, ai besohet se qëlloi veten dhe humbi jetën, ndaj rasti po trajtohet si vrasje-vetëvrasje.
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Pas kësaj humbjeje të rëndë, tezja e Alayna Reyes, Kim Vallejos, organizoi një mbledhje fondesh përmes GoFundMe për të ndihmuar nënën e viktimës. Deri më 24 nëntor ishin siguruar gati 25 mijë dollarë.
Në njoftimin e saj, Vallejos theksoi se paratë do të përdoren për nevojat imediate të familjes, përkrahjen e të afërmve dhe shpenzime të tjera të shkaktuara pas tragjedisë. Ajo u shpreh: “Po mbledh fonde për të ndihmuar motrën time me mbështetjen familjare, nevojat e menjëhershme dhe shpenzimet e tjera që vijnë pas vdekjes së vajzës së saj, Alayna-s, dhe nipërve e mbesës së saj, Marcus dhe Anastacia-s. Kjo humbje e paimagjinueshme na ka lënë zemërthyer. Ata ishin shumë të dashur dhe do të na mungojnë”.
Ndërkohë, familja dhe të afërmit janë në zi, ndërsa policia po vijon punën për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike.