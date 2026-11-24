Cristian Shpendi ka shënuar golin e tij të nëntë në këtë edicion, në ndeshjen që Cesena po luan në këto momente kundër Ascolit. Takimi, i vlefshëm për javën e 13-të të Serie B, po shkon me rezultatin e pastër 3-0.
Sulmuesi i Shqipërisë e dërgoi topin në rrjetë në minutën e 69-të, duke realizuar golin e tretë për vendasit, të cilët tashmë janë shumë pranë një fitoreje të sigurt. Kjo ishte një tjetër paraqitje dinjitoze e Shpendit në fushë, që konfirmon momentin e mirë që po kalon këtë sezon.
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Pozita e Cesenës në renditje është vërtet premtuese. Skuadra ndodhet në vendin e tretë dhe mund t’i sigurojë vetes një vend në “play off” për ngjitjen në elitë sezonin e ardhshëm.