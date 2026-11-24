Microsoft ka vendosur nivelin më të lartë të alarmit, të quajtur “Kodi i Kuq”, pas një sërë defektesh të rënda teknike që lanë jashtë funksionit për rreth 24 orë disa nga shërbimet kryesore të korporatës në shkallë globale.
Ngërçi, i shënuar më 12 dhe 13 nëntor, preku miliona njerëz anembanë botës dhe krijoi vështirësi në Outlook, Microsoft Teams, Copilot dhe Exchange Online. Efektet u dukën në fusha të ndryshme, përfshirë institucionet shtetërore dhe linjat ajrore.
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Shefi ekzekutiv i Microsoft, Satya Nadella, i kërkoi ndjesë publikut për këtë ndërprerje, ndërsa kompania ka nisur një hetim të brendshëm për të gjetur dhe ndrequr gabimet që prodhuan kaosin teknologjik.
Sipas asaj që raporton Daily Mail, Microsoft dyshon se shkaktari i incidentit lidhet me një përditësim problematik të Windows të lançuar në korrik të këtij viti. Gjithashtu, kompania e ka hedhur poshtë mundësinë që ngjarja të ketë ardhur nga një sulm kibernetik ose nga ndërhyrja e agjentëve të inteligjencës artificiale.
Ndërkaq, një artikull i Reuters, i mbështetur në komunikimet e brendshme të kompanisë, nxjerr në pah vështirësi të mëdha në bashkërendimin e ekipeve teknike gjatë ndërprerjes.
Për shkak se dokumentacioni ishte i shpërndarë nëpër sisteme të ndryshme, komunikimi mes inxhinierëve u bë shumë i vështirë; ata u detyruan të këmbenin më shumë se 10 mijë mesazhe për të vendosur si të vepronin dhe për të organizuar punën për zgjidhjen e defektit.
Microsoft po synon që problemet e tilla të zgjidhen brenda një ore. Pas këtij incidenti, drejtuesit e kompanisë duan të ndryshojnë mënyrën se si trajtohen prishjet teknike në shërbimet e saj.
Drejtori operativ i Microsoft ka caktuar si objektiv që koha e nevojshme për të mbyllur një ndërhyrje teknike të ulet në vetëm një orë, krahasuar me pesë deri në gjashtë ditë që mund të marrë tani.
Për të arritur këtë qëllim, kompania planifikon ta zgjerojë përdorimin e inteligjencës artificiale në fazat e identifikimit, analizës dhe korrigjimit të defekteve.
Shpallja e “Kodit të Kuq” pasqyron shkallën e shqetësimit brenda Microsoft pas ndërprerjes, e cila vuri në dyshim besueshmërinë e disa prej shërbimeve më të përdorura të kompanisë në mbarë botën.