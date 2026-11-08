TikTok përballet me paralajmërimin e BE-së: Algoritmi “For You” mund të dëmtojë shëndetin mendor

Rekomandimet e videove në TikTok kanë hapur një tjetër mosmarrëveshje mes platformës dhe Bashkimit Evropian. Brukseli paralajmëron se mënyra si funksionon aplikacioni mund të rrezikojë shëndetin e përdoruesve, ndërsa kompania mund të përballet me një gjobë të rëndë.
Nga gjetjet paraprake të Komisionit Evropian rezulton se algoritmi mund t’u sugjerojë përdoruesve, përfshirë ata më të cenueshmit, një varg të pafund videosh të personalizuara. Sipas institucionit, ky mekanizëm mund të rëndojë vështirësitë psikike, të nxisë varësinë, çrregullimet e të ngrënit dhe ankthin.
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Hetimi përqendrohet te faqja “For You”, e krijuar për t’u shfaqur përdoruesve sa më shpejt materiale që lidhen me interesat e tyre. Komisioni kërkon që funksioni të ndryshohet, për shkak të shqetësimit se rekomandimet mund të krijojnë efektin “Rabbit Hole”, pra zhytjen e vazhdueshme në një temë deri në vështirësinë për t’u shkëputur prej saj.
Emërtimi lidhet me personazhin e librit “Alice në Botën e Çudirave”, i cili bie në një vrimë lepuri dhe përfundon në një botë tjetër. Kritikët thonë se algoritmi mund t’i nxisë përdoruesit të shohin vazhdimisht materiale të ngjashme, duke i mbajtur të përqendruar gjithnjë e më shumë te të njëjtat tema.
Komisioni Evropian vlerëson se TikTok nuk ka ndërmarrë masa të mjaftueshme për të ulur rrezikun dhe se mbrojtjet ekzistuese nuk kanë funksionuar siç duhet. Sipas vlerësimit të tij, edhe zgjedhja “Nuk jam i interesuar” nuk e ndryshon në mënyrë të mjaftueshme përmbajtjen që shfaqet në rrjedhën e videove.
Algoritmet mund të identifikojnë modele të sjelljes dhe t’i përdorin ato për t’i mbajtur njerëzit më gjatë në platformë. Brukseli kritikon se personalizimi në TikTok mund të përfshijë edhe përmbajtje me ndikim emocional të dëmshëm, duke vënë veçanërisht në rrezik fëmijët dhe të rinjtë.
“Ky mekanizëm mund të jetë i dëmshëm kur përmbajtjet që përsëriten pafund lidhen, për shembull, me trishtimin, vetminë ose perceptimin për trupin”, vlerëson Komisioni Evropian. Ekspozimi i përsëritur ndaj videove të tilla, sipas tij, mund të thellojë shqetësimet psikologjike ekzistuese dhe të dëmtojë mirëqenien mendore.
Komisioni kërkon që koha e kaluar duke parë një video të mos shërbejë më si bazë për algoritmin. Ai kërkon gjithashtu që përdoruesit të kenë më shumë mundësi të kontrollojnë çfarë u shfaqet në faqen “For You” dhe të përcaktojnë më qartë përmbajtjen që duan të shohin, në vend që të varen kryesisht nga rekomandimet automatike.