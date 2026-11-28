Një hetim që përfshin dyshime për spiunazh, marrëdhënie biznesi dhe trafik të paligjshëm të gjysmëpërçuesve ka vendosur Nvidia-n në qendër të një prej përplasjeve më të ndjeshme teknologjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.
Thelbi i çështjes lidhet me dyshimet se çipa të avancuar të inteligjencës artificiale, të prodhuar nga kompania amerikane, kanë mbërritur në Kinë edhe pse Uashingtoni ka vendosur kufizime për eksportin e teknologjive strategjike.
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Sipas dyshimeve, një pjesë e pajisjeve mund të jetë kaluar përmes ndërmarrjeve ndërmjetëse në Singapor, Malajzi dhe shtete të tjera të Azisë Juglindore, përpara se të hynte në tregun kinez.
Mes emrave që po shqyrtohen ndodhet edhe Megaspeed, një kompani e teknologjisë së informatikës në distancë. Autoritetet po hetojnë nëse kjo kompani ka ndihmuar në sigurimin dhe dërgimin e çipave në Kinë, si dhe nëse janë përdorur struktura të ndryshme tregtare për të shmangur kontrollet amerikane të eksporteve.
Hetimi ka prekur gjithashtu Alice Huang, ish-drejtuese e Megaspeed. Shërbimet amerikane të inteligjencës kanë shprehur dyshime për lidhje të mundshme të saj me shërbimet kineze. Raportimet thonë se ajo kishte pasur një marrëdhënie personale me Jensen Huang, drejtuesin e Nvidia-s.
Megjithatë, pretendimet se Alice Huang ka marrë pjesë në një operacion spiunazhi nuk janë provuar publikisht. Autoritetet kineze i kanë cilësuar këto akuza si të pabazuara.
Përtej lidhjeve personale, rasti ka rikthyer vëmendjen te mënyra se si teknologjia amerikane mund të arrijë te kompanitë kineze përmes zinxhirëve ndërkombëtarë të furnizimit.
Brenda administratës amerikane ka pasur përplasje mbi politikën që duhet ndjekur për shitjen e çipave Nvidia në Kinë. Përkrahësit e kufizimeve më të ashpra synojnë të pengojnë Pekinin të përfitojë nga teknologjia amerikane, ndërsa një tjetër qasje vlerëson se shitja e modeleve më pak të avancuara mund ta mbajë Kinën të varur nga industria amerikane.
Debati ka përfshirë edhe zyrtarë të lartë të administratës së Donald Trump. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, ka kritikuar trajtimin e çështjes Megaspeed nga Departamenti i Tregtisë dhe ka ngritur pikëpyetje për vonesat në vendosjen e kufizimeve ndaj kompanisë.
Edhe Kongresi amerikan ka kërkuar të dhëna të tjera për mënyrën se si janë menaxhuar eksportet e çipave dhe nëse institucionet përkatëse i kanë marrë në kohë paralajmërimet për rreziqe të mundshme ndaj sigurisë kombëtare.
Nvidia ka thënë se ka marrë masa ndaj kompanive që dyshohen për shkelje të rregullave të eksportit. Kompania ka mohuar se ka autorizuar kalimin e paligjshëm të teknologjisë së saj në drejtim të Kinës.
Rëndësia e çështjes lidhet edhe me peshën strategjike të çipave të inteligjencës artificiale. Ata janë komponentë të domosdoshëm për ndërtimin e modeleve të avancuara të AI-së dhe mund të përdoren edhe në sektorin ushtarak.
Rasti Nvidia pasqyron vështirësitë e Shteteve të Bashkuara për të kontrolluar qarkullimin global të teknologjive të përparuara, ndërsa gara me Kinën për epërsi në inteligjencën artificiale po bëhet gjithnjë e më intensive.
Institucione të ndryshme amerikane vijojnë të hetojnë kompanitë ndërmjetëse, origjinën dhe destinacionin përfundimtar të pajisjeve, si edhe përgjegjësinë e aktorëve të përfshirë.