Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se dy anije nafte kanë hasur mina në Ngushticën e Hormuzit, por nuk bëri të ditur emrat apo identitetin e tyre.
Gjatë javëve të fundit, autoritetet ushtarake iraniane kanë raportuar një numër në rritje incidentesh shpërthimesh në anije që kanë ndeshur mina në këtë korridor detar strategjik. Ndërkohë, Uashingtoni deklaron se ka zhvilluar një operacion të gjerë për çminimin e zonës.
Të lidhura
None found
Para nisjes së luftës në Lindjen e Mesme, më 28 shkurt, pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, përmes Ngushticës së Hormuzit kalonte rreth 20% e eksporteve globale të naftës.
Që prej asaj kohe, Teherani ka vënë në shënjestër në mënyrë të përsëritur anijet që tentojnë të përshkojnë ngushticën pa marrë miratimin e tij, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një bllokadë ndaj porteve iraniane.