Situata në Lindjen e Mesme është tensionuar edhe më shumë pas një serie zhvillimesh në Arabinë Saudite dhe Jemen. Sistemet saudite të mbrojtjes ajrore kanë kapur një raketë kruiz të lëshuar nga rebelët Houthi, e cila po drejtohej drejt kryeqytetit Riad.
Informacioni u konfirmua nga gjenerali Turki al-Maliki, zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, përmes një deklarate të transmetuar nga agjencia zyrtare saudite e lajmeve SPA.
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Ngjarja vjen një ditë pas interceptimit të një droni, ndërsa të enjten u rrëzuan edhe dy raketa balistike që kishin marrë gjithashtu drejtimin e kryeqytetit saudit.
Përplasjet janë shtuar edhe në territorin e Jemenit. Forcat qeveritare kanë bërë të ditur se zmbrapsën një ofensivë të rebelëve Houthi në distriktin Al Misrakh, në jug të qytetit Taiz. Luftime të tjera raportohen në provincat Taiz, Marib dhe Al Jawf.
Ndërkohë, Houthit kanë akuzuar Arabinë Saudite për bombardimin e kryeqytetit Sana. Sipas agjencisë Saba, sulmet kanë shkaktuar dëme në tetë banesa dhe tri dyqane, ndërsa televizioni Al Masirah njoftoi se 13 persona kanë mbetur të plagosur.
Në planin diplomatik, Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani kanë shprehur dakordësinë për zgjerimin e bashkëpunimit në sektorin e sigurisë. Marrëveshja u arrit pas një takimi në Islamabad.
Po ashtu, ushtria iraniane ka deklaruar se nuk do t’u japë rëndësi afateve të përcaktuara nga presidenti amerikan Donald Trump dhe se do t’i përgjigjet çdo sulmi, pavarësisht se nga cili burim vjen.
Gjenerali Kioumars Heydari, zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura iraniane, paralajmëroi se në rast të një sulmi ndaj Republikës Islamike, kundërpërgjigjja e Teheranit nuk do të kufizohet më nga faktorët gjeografikë.