Një program i pazakontë i Spitalit del Mar në Barcelonë u jep mundësi pacientëve të terapisë intensive të dalin në bregdet, edhe kur gjendja e tyre shëndetësore është e rëndë dhe kërkon kujdes e mbështetje të pandërprerë mjekësore.
Të shtrirë në shtretërit e spitalit, pacientët dërgohen drejt shëtitores buzë detit nën kujdesin e mjekëve dhe infermierëve. Gjatë gjithë kohës, ata vijojnë të jenë të lidhur me aparaturat që monitorojnë dhe mbajnë nën kontroll funksionet jetësore.
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Nisma u krijua gjatë pandemisë së COVID-19. Në atë periudhë, stafi i spitalit kërkoi t’u ofronte pacientëve që kishin kaluar një kohë të gjatë në terapi intensive një mundësi për të dalë përkohësisht jashtë mjedisit spitalor.
Me kalimin e kohës, u vu re se kjo përvojë nuk shërbente vetëm për ndryshimin e peizazhit. Drejtuesi klinik i repartit të terapisë intensive thotë se qëndrimi pranë detit ndihmon në reduktimin e ankthit dhe përmirëson mirëqenien e pacientëve.
Mes personave që kanë përfituar nga programi është edhe Luis Crespo. Ai u nxor nga terapia intensive dhe u dërgua në bregdetin e Barcelonës, i shoqëruar nga ekipi mjekësor dhe i lidhur me pajisjet e ventilimit.
Efektet e programit po shqyrtohen përmes një studimi të nisur në vitin 2022, i cili synon të vlerësojë ndikimin e daljeve në det në shpejtësinë dhe cilësinë e rikuperimit të pacientëve të terapisë intensive.
Faza e mbledhjes së të dhënave ka përfunduar, ndërsa studimi ndodhet në përfundim të analizës. Publikimi i rezultateve të plota pritet gjatë vitit 2027.
Përveç daljeve pranë detit, spitali ka marrë në shqyrtim edhe përdorimin e realitetit virtual, me synimin për të ndihmuar në përmirësimin e gjendjes emocionale të pacientëve gjatë qëndrimit në terapi intensive.