Një helikopter ushtarak Mi-17 është rrëzuar në rajonin Ayacucho të Perusë, duke shkaktuar vdekjen e tetë personave. Piloti Enzo Espinosa Roque, i vetmi që mbijetoi, mori plagë të rënda dhe u dërgua me urgjencë për trajtim në një spital të Limës.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Perusë, në bordin e helikopterit ndodheshin nëntë persona. Mjeti po kthehej nga një operacion shpëtimi, gjatë të cilit ishte angazhuar për t’i ardhur në ndihmë një patrulle ushtarake të bllokuar në luginën e lumenjve Apurímac, Ene dhe Mantaro, e njohur si VRAEM.
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Në mesin e të vrarëve janë pesë anëtarë të ekuipazhit dhe tre ushtarakë. Piloti Enzo Espinosa Roque mbeti i vetmi i gjallë nga aksidenti dhe u transportua në kryeqytet për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore.
Autoritetet peruane nuk kanë përcaktuar ende se çfarë e shkaktoi rrëzimin. Ndërkohë, kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e incidentit në zonën VRAEM, e cila ka toka të konsiderueshme të mbjella me koka dhe njihet edhe për aktivitetin e grupeve kriminale që merren me trafikun e narkotikëve.
Ky është aksidenti i dytë me pasoja fatale këtë vit në Peru që përfshin një helikopter ushtarak të modelit Mi-17. Një ngjarje e ngjashme ndodhi në shkurt, kur një helikopter i së njëjtës markë u rrëzua gjatë një misioni shpëtimi pas përmbytjeve në rajonin Arequipa. Atëherë humbën jetën 15 persona, përfshirë shtatë fëmijë.