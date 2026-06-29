Kurti e quan Daniel Serwerin një mik të madh të Kosovës

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me profesorin amerikan Daniel Serwer, për të cilin është shprehur se është një mik i madh i Kosovës.
Gjatë këtij takimi, sipas Kurtit, u trajtuan çështje që lidhen me gjendjen e brendshme politike, përgatitjet që po bën Kosova për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO, si edhe zhvillimet gjeopolitike dhe ndikimi i tyre në sigurinë e vendit.
Të lidhura
None found
Ai theksoi se Serwer ka qenë vazhdimisht një zë në mbështetje të Kosovës dhe se, sipas tij, nuk është zmbrapsur asnjëherë nga të folurit për kërcënimet që Serbia paraqet për sigurinë rajonale.
Postimi i Kurtit:
Sot pata nderin të pres në Zyrën e Kryeministrit profesorin amerikan dhe mikun e madh të Kosovës, Daniel Serwer, për një takim të përzemërt dhe frymëzues. Gjithmonë është kënaqësi të takohem me profesorin Serwer, i cili sot u bë mysafiri i parë amerikan të cilit ia urova përvjetorin e 250-të të pavarësisë së ShBA-ve.
Me profesorin biseduam për një gamë të gjerë temash të rëndësishme, duke përfshirë situatën e brendshme politike, hapat që Kosova po ndërmerr në përgatitje për anëtarësim në BE dhe NATO, si dhe zhvillime gjeopolitike dhe implikimet për sigurinë e vendit tonë.
Kosova është me fat që e ka një mik si Daniel Serwer, i cili kurrë nuk ka hezituar të flasë të vërtetën për popullin tonë dhe kërcënimet që paraqet Serbia ndaj sigurisë rajonale