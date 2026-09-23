El Niño dhe temperaturat rekord mund të sjellin deri në 451 mijë vdekje shtesë nga i nxehti

Një studim i “Climate Impact Lab” pranë Universitetit të Çikagos ngre alarmin se nxehtësia ekstreme dhe fenomeni El Niño mund të çojnë në deri në 451 mijë vdekje shtesë në mbarë botën, krahasuar me një vit të zakonshëm.
Të lidhura
None found
Sipas raportit, nga qershori i vitit 2026 deri në fund të shkurtit 2027, temperaturat mesatare në sipërfaqen e tokës mund të jenë rreth 1.2°C më të larta, çka do të rriste ndjeshëm numrin e ditëve me temperatura ekstreme.
Studiuesit vlerësojnë se një situatë e tillë do të nënkuptonte rreth 44% më shumë ditë me nxehtësi ekstreme sesa në një vit normal. Sipas tyre, këto nivele temperaturash janë të ngjashme me kushtet që ndryshimet klimatike mund t’i bëjnë më të zakonshme rreth njëzet vjet më vonë.
Michael Greenstone, bashkëthemelues i “Climate Impact Lab” dhe një nga autorët e studimit, paralajmëron se ndikimi i temperaturave të larta mund të vazhdojë edhe pasi El Niño të përfundojë, siç parashikohet, në shkurt. Pasojat e fenomenit mund të ndihen deri në verën e ardhshme.
Rreziku më i madh u takon vendeve më të varfra, që tashmë ndeshen me pasiguri ushqimore dhe kosto të larta të energjisë. Mbi to pritet të bjerë barra më e rëndë e kësaj vale të nxehtësisë.
Afrika, veçanërisht rajoni i Sahelit, pritet të jetë ndër zonat më të prekura. Studimi vlerëson rreth 66,800 vdekje shtesë të lidhura me temperaturat e larta në këtë rajon.
Rrezik i konsiderueshëm paraqitet gjithashtu në pjesë të Azisë Jugore e Juglindore dhe të Amerikës Latine.
Sipas përllogaritjeve të raportit, në Filipine, Vietnam, Tajlandë dhe Kamboxhia parashikohen rreth 19,400 vdekje shtesë; në Indonezi rreth 19,300; në Indi rreth 15,800; dhe në Brazil rreth 13,300.
Studimi e lidh rritjen e rrezikut të vdekjeve me ekspozimin ndaj temperaturave ekstreme, ndërsa thekson se ndikimet e El Niño-s mund të përforcojnë pasojat e një klime tashmë në ngrohje.
Ekspertët nënvizojnë se këto shifra janë parashikime dhe jo një numër i sigurt viktimash. Ato varen nga intensiteti dhe kohëzgjatja e El Niño-s, nga temperaturat që do të regjistrohen në muajt e ardhshëm dhe nga aftësia e vendeve për t’iu përshtatur valëve të të nxehtit.