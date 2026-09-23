Netanyahu dhe Mamdani ndeshen hapur me akuza përpara fjalimit të kryeministrit izraelit në OKB

Benjamin Netanyahu i është kundërpërgjigjur ashpër kryebashkiakut të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, duke e paralajmëruar se do t’i nxjerrë në shesh lidhjet e tij me Hamasin.

Të lidhura

None found

Kryeministri i Izraelit deklaroi se është turp që Mamdani mbështet atë që ai i quajti “përbindëshat terroristë të Hamasit”, të cilët masakruan popullin e tij, si dhe se po nxit trazira kundër hebrenjve të Nju Jorkut. Ai shtoi se po vjen në OKB për të treguar të vërtetën për ushtarët heroikë izraelitë dhe për vetë kryebashkiakun.

Kjo shënoi goditjen e parë publike të kryeministrit izraelit, i cili pritet të udhëtojë të enjten drejt Shteteve të Bashkuara për t’iu drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe për të zgjidhur personalisht një përplasje që nisi gjatë fushatës së Mamdanit për kryebashkiak. Në atë periudhë, ai kishte thënë se do t’i kërkonte Departamentit të Policisë të arrestonte Netanyahun si kriminel lufte, nëse ky i fundit do të shkelte në Nju Jork. Mamdani reagoi edhe ndaj mesazhit më të fundit video të Netanyahut.

Në kundërpërgjigje, Mamdani u shpreh se ajo që ka thënë kryeministri në atë video nuk është e vërtetë. Ai theksoi se ndaj Netanyahut ekziston një urdhër-arresti nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për krime të dyshuara lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe shtoi se, si kryeministër, Netanyahu është arkitekti i një gjenocidi të tmerrshëm ndaj palestinezëve. Gjithashtu, ai kujtoi se vetëm pak ditë më parë ushtria izraelite vrau një djalë 11-vjeçar në atë që konsiderohet zonë e sigurt në Gaza.

Megjithëse prej muajsh ka këmbëngulur në idenë e arrestimit të Netanyahut nëse ai shkon në Nju Jork, Mamdani ka pranuar së fundmi se nuk ka autoritetin për ta bërë një gjë të tillë.


Shtuar 23.09.2026 13:38

Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit

Misteri i vdekjes së Geli Raubal: dokumentet e reja ngrenë dyshime për rolin e Hitlerit
Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia
Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983

Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983
Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet

Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet
Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion

Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion
Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania

Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania
Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord

Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord
Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit

Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet