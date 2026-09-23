Netanyahu dhe Mamdani ndeshen hapur me akuza përpara fjalimit të kryeministrit izraelit në OKB

Benjamin Netanyahu i është kundërpërgjigjur ashpër kryebashkiakut të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, duke e paralajmëruar se do t’i nxjerrë në shesh lidhjet e tij me Hamasin.
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Kryeministri i Izraelit deklaroi se është turp që Mamdani mbështet atë që ai i quajti “përbindëshat terroristë të Hamasit”, të cilët masakruan popullin e tij, si dhe se po nxit trazira kundër hebrenjve të Nju Jorkut. Ai shtoi se po vjen në OKB për të treguar të vërtetën për ushtarët heroikë izraelitë dhe për vetë kryebashkiakun.
Kjo shënoi goditjen e parë publike të kryeministrit izraelit, i cili pritet të udhëtojë të enjten drejt Shteteve të Bashkuara për t’iu drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe për të zgjidhur personalisht një përplasje që nisi gjatë fushatës së Mamdanit për kryebashkiak. Në atë periudhë, ai kishte thënë se do t’i kërkonte Departamentit të Policisë të arrestonte Netanyahun si kriminel lufte, nëse ky i fundit do të shkelte në Nju Jork. Mamdani reagoi edhe ndaj mesazhit më të fundit video të Netanyahut.
Në kundërpërgjigje, Mamdani u shpreh se ajo që ka thënë kryeministri në atë video nuk është e vërtetë. Ai theksoi se ndaj Netanyahut ekziston një urdhër-arresti nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për krime të dyshuara lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe shtoi se, si kryeministër, Netanyahu është arkitekti i një gjenocidi të tmerrshëm ndaj palestinezëve. Gjithashtu, ai kujtoi se vetëm pak ditë më parë ushtria izraelite vrau një djalë 11-vjeçar në atë që konsiderohet zonë e sigurt në Gaza.
Megjithëse prej muajsh ka këmbëngulur në idenë e arrestimit të Netanyahut nëse ai shkon në Nju Jork, Mamdani ka pranuar së fundmi se nuk ka autoritetin për ta bërë një gjë të tillë.