SHBA-ja godet një anije mallrash në Gjirin e Omanit, e dyshuar për shkelje të bllokadës ndaj porteve iraniane

Një anije mallrash u godit nga një avion ushtarak amerikan në Gjirin e Omanit, pasi autoritetet e SHBA-së dyshuan se ajo po përpiqej të anashkalonte bllokadën detare ndaj porteve iraniane.
Sulmi ndodhi të shtunën, më 7 nëntor, dhe kishte në shënjestër M/V Huda, anije që lundronte nën flamurin e Shën Kitsit dhe Nevisit. Sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), avioni përdori municione precize për të goditur pjesën e pasme të saj, me synimin ta ndalonte dhe t’i pamundësonte vijimin e lundrimit.
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CENTCOM tha se anija ishte afruar pranë një porti iranian dhe po largohej nga zona, duke shkelur bllokadën. Sipas komandës, ekuipazhi nuk iu bind disa paralajmërimeve të përsëritura dhe anija kishte provuar disa herë të thyente kufizimet.
Para sulmit, forcat amerikane u kërkuan anëtarëve të ekuipazhit të largoheshin nga pjesët që do të goditeshin. Megjithatë, deklarata e CENTCOM-it nuk sqaroi nëse pati të plagosur apo sa ishte dëmtuar anija.
Në raportin e saj, komanda njoftoi se 147 anije tregtare kishin zbatuar urdhrat e forcave amerikane dhe kishin ndryshuar drejtim. Pesë të tjera, sipas të njëjtit raport, u ndaluan pasi nuk iu bindën udhëzimeve.
CENTCOM bëri të ditur gjithashtu se më herët kishte shkatërruar dhjetë cisterna iraniane, të cilat i lidh me një rrjet të Gardës Revolucionare të Iranit.
Goditja ndaj M/V Huda është sulmi i parë i njoftuar nga SHBA-ja kundër një anijeje mallrash në këtë zonë pas gati një muaji. Më 10 tetor, forcat amerikane goditën cisternën Ocean Molica në Gjirin e Omanit; Uashingtoni pretendoi se edhe ajo kishte dalë nga një port iranian.
Sipas një vlerësimi të CENTCOM-it, bllokada detare ka penguar eksportin e naftës bruto iraniane me vlerë mbi 25 miliardë dollarë. Pretendimi i autoriteteve amerikane nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.