Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i ka thënë KosovaPress-it se po pret vendimin e kryeprokurorit për vijimin e punimeve për vendosjen e muralit të Nënës Terezë.
Ai deklaroi se, nëse vendimi do të jetë kundër vijimit të punimeve, do të ndërmerren hapa për t’i vazhduar ato deri në momentin kur Policia mund të arrestojë punëtorët.
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Pavarësisht reshjeve të borës, Rama vijon të qëndrojë në sheshin “Zahir Pajaziti”, duke pritur vendimin përkatës.
Gjatë paradites, situata u përshkallëzua pas përplasjes mes zyrtarëve komunalë dhe Policisë së Kosovës, e cila ka paralajmëruar arrestimin e kujtdo që vijon punimet.