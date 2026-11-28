Këtë të shtunë, 28 nëntor 2026, një situatë e tensionuar ka ndodhur gjatë protestës së zhvilluar në Vlorë, ku janë shënuar përplasje mes policisë dhe qytetarëve pjesëmarrës në tubim.
Sipas pamjeve nga protesta, efektivët e policisë, kanë përdorur spraj me piper ndaj protestuesve, ndërsa disa qytetarë janë shoqëruar në mënyrë të dhunshme.
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Gjatë përplasjes, protestuesit janë dëgjuar duke hedhur thirrje kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, mes të cilave: “Poshtë diktatura!” dhe “Edi Rama, o tradhtar!”.
Si pasojë e incidenteve, mësohet se janë shoqëruar dy persona, Arben Abazaj dhe Gëzim Zilja, ndërsa një qytetar është lënduar gjatë përplasjes.