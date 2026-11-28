Gjatë protestës kombëtare kundër qeverisë, e zhvilluar këtë 28 Nëntor në Tiranë, protestuesit kanë shpalosur një banderolë gjigante me një mesazh patriotik.
“Shqipëria do të rrojë, për të, për të luftojmë ne!”, shkruhet në banderolën e vendosur në shesh, ku janë mbledhur qytetarë nga Tirana, qytete të ndryshme të vendit, si dhe shqiptarë të ardhur nga diaspora.
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Po ashtu në banderolë shkruhet edhe “Rama n’burg, Berisha n’burg”, një thirrje që është përsëritur çdo ditë nga qytetarët në rreth gjashtë muaj protestë.
Protesta është organizuar në Ditën e Pavarësisë, ndërsa pjesëmarrësit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra bashke me qeverinë e tij.