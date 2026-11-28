Lëkundje sizmike me magnitudë tre ballë, sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane, janë regjistruar mëngjesin e sotëm në Manastir, Ohër dhe zonat përreth.
Epiqendra e tërmetit ndodhej në territorin e Greqisë fqinje.
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Sipas Observatorit Sizmologjik pranë Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore në Shkup, tërmeti u regjistrua në orën 08:47 nga rrjeti sizmologjik telemetrik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes stacioneve të vendosura në të gjithë vendin. Epiqendra e tij ishte 140 kilometra në jugperëndim të Shkupit, në Republikën fqinje të Greqisë.