Alarm për ndotje të ujit të pijshëm në Vlorë, disa raste helmimi te fëmijët dhe të rriturit

Alarm për ndotje të ujit të pijshëm në Vlorë, disa raste helmimi te fëmijët dhe të rriturit

Alarm për cilësinë e ujit të pijshëm në Vlorë, ku analizat e kryera në depozitën e kopshtit nr. 10 kanë evidentuar prani të ndotjes fekale. Ndërkohë, në Spitalin Rajonal të Vlorës raportohet për shtim të pacientëve me simptoma diarreje, mes tyre fëmijë dhe të rritur.

Situata raportohet se është bërë shqetësuese pas rasteve të fëmijëve që janë paraqitur në spital me probleme shëndetësore, pas konsumimit të ujit në një kopsht të qytetit. Sipas informacioneve të siguruara, analizat e mostrave të marra nga depozita e ujit në këtë institucion kanë konstatuar fillimisht prani të amoniakut dhe mungesë të klorit, ndërsa rezultatet e fundit kanë evidentuar edhe përmbajtje fekale.

Të lidhura

None found

Prania e baktereve si E. coli në ujin e pijshëm është tregues i mundshëm i ndotjes fekale dhe përbën rrezik për shëndetin publik. Megjithatë, mbetet për t’u sqaruar nëse ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë mes problematikave të konstatuara në ujë dhe shtimit të pacientëve që paraqiten në spital.

Sipas të dhënave, NJVKSH Vlorë po monitoron rrjetin e ujësjellësit dhe po kryen analiza çdo dy orë. Ndërsa uji i marrë drejtpërdrejt nga rrjeti ishte raportuar i pastër në analizat e mëparshme, rezultatet e marra nga depozita e kopshtit kanë ngritur shqetësime për cilësinë e tij.

Deri më tani, qytetarët presin sqarime nga institucionet përgjegjëse nëse uji i furnizuar në qytet është i sigurt për konsum dhe çfarë masash do të merren për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm për shëndetin.


Shtuar 8.11.2026 11:32

Tags: , , , ,
Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet

Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet
Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë

Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë
Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës

Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës
McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira
Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm

Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm
Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!

Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!
Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik

Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik
Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet

Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet