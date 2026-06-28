SHBA dhe Irani përshkallëzojnë sërish sulmet, secila palë fajëson tjetrën për prishjen e armëpushimit

Tensione të reja ushtarake janë regjistruar mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, teksa të dyja vendet pretendojnë se pala tjetër ka shkelur marrëveshjen e armëpushimit.
Zhvillimet e fundit vijnë pasi një dron sulmoi anijen cisternë MT Kiku me flamur të Panamasë në Ngushticën e Hormuzit.
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Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) bëri të ditur se avionë luftarakë amerikanë goditën 10 objektiva ushtarake iraniane në zona të ndryshme brenda dhe pranë Ngushticës së Hormuzit.
Sipas ushtrisë amerikane, në shënjestër u vunë sisteme të mbrojtjes ajrore, pajisje ushtarake, qendra komunikimi dhe depo dronësh, në atë që Uashingtoni e paraqiti si përgjigje ndaj “agresionit të vazhdueshëm” kundër anijeve tregtare.
Në kundërpërgjigje, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) njoftoi se kishte lëshuar raketa balistike dhe dronë drejt bazës amerikane Ali al-Salem në Kuvajt, si edhe ndaj objekteve të Flotës së Pestë Detare në Bahrein. Teherani pretendon se nga këto sulme u goditën tetë objektiva kyçe të infrastrukturës amerikane.
Megjithatë, një zyrtar amerikan tha për Reuters se nuk ka raportime për viktima amerikane dhe as për dëme të konsiderueshme në bazat ushtarake të SHBA-së në rajon.
SHBA-ja mbron qëndrimin se ishte Irani ai që theu armëpushimin, pasi një dron iranian goditi anijen cisternë MT Kiku me flamur të Panamasë. Sipas CENTCOM, Teheranit iu dha mundësia të zbatonte marrëveshjen, por ai zgjodhi të vijonte sulmet ndaj transportit tregtar.
Nga ana e saj, Garda Revolucionare iraniane deklaroi se goditjet amerikane ndaj pesë posteve bregdetare iraniane përbëjnë një shkelje të drejtpërdrejtë të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më herët këtë muaj. Teherani paralajmëroi se çdo sulm i ardhshëm ndaj territorit të tij do të marrë një “përgjigje shkatërruese” dhe mund të sjellë ndërprerjen e plotë të procesit të armëpushimit.
Edhe Ministria e Jashtme e Iranit i dënoi sulmet amerikane, duke i cilësuar si “brutale” dhe si provë se Uashingtoni nuk u përmbahet angazhimeve ndërkombëtare.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump reagoi në platformën Truth Social, ku paralajmëroi se Irani mund të përballet me pasoja edhe më të rënda nëse vazhdon veprimet ushtarake.
“Mund të vijë një moment kur nuk do të jemi më në gjendje të jemi të arsyeshëm dhe do të detyrohemi të përfundojmë ushtarakisht punën që e nisëm me shumë sukses. Nëse kjo ndodh, Republika Islamike e Iranit nuk do të ekzistojë më”, shkroi Trump.