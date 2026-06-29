SHBA akordon 300 milionë dollarë ndihmë për Venezuelën, prioritet ushqimi, shërbimet mjekësore dhe uji i pijshëm

Shtetet e Bashkuara njoftuan një paketë ndihme me vlerë 300 milionë dollarë për Venezuelën, duke e çuar në dyfish fondin që ishte parashikuar fillimisht për përballimin e pasojave të tërmeteve vdekjeprurëse që goditën vendin javën e kaluar.
Sipas një deklarate të Departamentit Amerikan të Shtetit, këto fonde do të shkojnë për ofrimin e kujdesit mjekësor, ndihmës me ushqime, furnizimit me ujë të pijshëm, strehimit të përkohshëm dhe mbështetjes logjistike për personat e prekur nga fatkeqësia.
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Shpërndarja e ndihmës do të realizohet nëpërmjet organizatave ndërkombëtare, mes tyre Programi Botëror i Ushqimit, Kryqi i Kuq dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, si edhe partnerë të tjerë humanitarë.
Në të njëjtën kohë, qindra trupa amerikane ndodhen tashmë në Venezuelë për të ndihmuar në operacionet e kërkim-shpëtimit. Mes tyre bëjnë pjesë edhe ekipe të specializuara me qen të trajnuar për lokalizimin e personave të mbetur nën rrënoja.
Dy tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 lanë pas dëme të konsiderueshme në vend, duke rrëzuar qindra ndërtesa dhe duke dëmtuar aeroportin ndërkombëtar. Bilanci më i fundit, që mbetet ende paraprak, flet për të paktën 1,450 viktima, ndërsa kërkimet dhe operacionet e shpëtimit vazhdojnë.