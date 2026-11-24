Një kamion i rëndë përfundoi në një gropë të madhe, pasi u shemb një pjesë e parkingut të jashtëm të një qendre tregtare në Ankara të Turqisë, raportojnë mediat turke.
Ngjarja ndodhi në qendrën tregtare Acity, në zonën Yenimahalle. Shoferi mbeti i bllokuar në kabinën e automjetit pasi ky ra në kraterin e krijuar nga shembja e tokës.
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Për nxjerrjen e tij u përdor një ekskavator. Me ndihmën e mjetit të rëndë, shoferi u shpëtua dhe doli nga automjeti.
Pas incidentit, administrata e qendrës tregtare kufizoi hyrjen në pjesën e shembur për arsye sigurie. Ndërkohë, ekipet nisën punën për të nxjerrë kamionin nga gropa.