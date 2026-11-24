Bashkimi Evropian po përgatit kufizime të reja për makinat hibride të importuara nga Kina. Rregullat do të përcaktojnë sa automjete mund të hyjnë në tregun evropian pa iu nënshtruar tarifave doganore.
Masat vijnë pas rritjes së ndjeshme të eksporteve kineze drejt Evropës dhe synojnë të mbrojnë industrinë automobilistike të vendeve anëtare nga konkurrenca e prodhuesve të Kinës.
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Rregullat pritet të zbatohen nga 1 dhjetori, fillimisht për 200 ditë, ndërkohë që Komisioni Evropian vazhdon hetimet për importet e makinave hibride dhe elektrike.
Rregullorja e publikuar nga Komisioni përcakton se kuota vjetore për automjetet kineze do të jetë 350 mijë. Për periudhën e parë 200-ditore, kjo përkthehet në rreth 191 mijë automjete.
Kufizimet do të përfshijnë edhe makina hibride të importuara nga Japonia, Turqia, Koreja e Jugut dhe Mbretëria e Bashkuar, në përputhje me rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë.
Kuota e caktuar për Kinën është afërsisht gjysma e numrit të makinave hibride që pritet të eksportohen nga ky vend drejt BE-së gjatë 12 muajve të ardhshëm.
Të dhënat e Komisionit Evropian tregojnë se importet e makinave elektrike kineze u rritën nga 21 mijë njësi më 2020 në 438 mijë më 2024. Eksportet në këtë kategori nisën të ngadalësohen pas vendosjes së tarifave për makinat elektrike kineze, ndërsa prodhuesit e Kinës u përqendruan gjithnjë e më tepër te modelet hibride.
Eksportet e përgjithshme të makinave hibride nga Kina u zgjeruan nga 191 mijë njësi në vitin 2023 në rreth 1.124 milionë në vitin 2025.
Komisioni Evropian vlerëson se kjo rritje kërcënon prodhuesit evropianë. Sipas tij, makinat kineze po zënë një pjesë gjithnjë e më të madhe të tregut dhe po ushtrojnë presion edhe ndaj eksportuesve të tjerë ndërkombëtarë, mes tyre Japonia dhe Koreja e Jugut.
Brukseli thekson se industria e automobilave është strategjike për ekonominë e Evropës, sidomos për inovacionin, elektrifikimin dhe punësimin.
Vendimi ka nxitur reagime edhe jashtë BE-së. Në një takim të Këshillit të Mallrave të Organizatës Botërore të Tregtisë, Koreja e Jugut vuri në diskutim drejtësinë dhe transparencën e hetimit.
Japonia, Mbretëria e Bashkuar, Zvicra dhe Turqia, nga ana tjetër, kërkuan që të respektohen transparenca dhe procedurat e rregullta ligjore.
Ministria e Tregtisë e Kinës deklaroi se shpreson që BE-ja të zbatojë marrëveshjen e arritur nga palët në tetor. Pekini tha gjithashtu se ruan të drejtën për të mbrojtur interesat e ligjshme të industrisë kineze.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar po përballet me një tjetër mosmarrëveshje tregtare me Kinën. Sipas marrëveshjes së tregtisë dhe bashkëpunimit pas Brexit-it, më 1 janar pritet të hyjë në fuqi një tarifë prej 10% për makinat elektrike që eksportohen drejt tregut kinez.
Përmes këtij vendimi, Brukseli synon të ndalë zgjerimin e mëtejshëm të importeve kineze dhe të mbrojë prodhimin vendas, ndërsa konkurrenca në tregun evropian të makinave elektrike dhe hibride po intensifikohet.