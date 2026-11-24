Asambleja e Grave Parlamentare dhe Asambleiste do të zhvillohet nesër, më 25 nëntor, me organizimin e Grupit të Grave Deputete. Aktiviteti shënon nisjen e fushatës ndërkombëtare “16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore”.
Takimi nis në orën 10:00 në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës dhe do të mbahet me temën “Të sigurojmë drejtësi, të mbrojmë të mbijetuarat dhe t’i japim fund pandëshkueshmërisë”.
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Gratë deputete dhe asambleistet do të diskutojnë mënyrat për të zgjeruar bashkëpunimin mes institucioneve qendrore dhe atyre lokale.
Në fokus do të jenë edhe mundësitë për të rritur rolin e grave në hartimin e politikave dhe për të përmirësuar shërbimet për qytetarët, sidomos ato që u ofrohen të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore.
Organizatorët synojnë që përmes Asamblesë të forcojnë bashkëpunimin institucional dhe të trajtojnë problemin e pandëshkueshmërisë, duke vënë theksin te drejtësia dhe mbrojtja e viktimave të dhunës.