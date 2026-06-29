Republika Çeke përjeton vapën më të fortë në histori, temperaturat ngjiten deri në 40 gradë Celsius

Të dielën, Republika Çeke regjistroi temperatura rekord në një pjesë të madhe të territorit. Instituti Çek i Hidrometeorologjisë (CHMI) bëri të ditur se gjysma e 171 stacioneve meteorologjike në vend shënuan vlera më të larta se çdo herë tjetër, ndërsa mbi 95% e tyre vendosën rekorde për muajin qershor.
Sipas specialistëve, kjo situatë u shkaktua nga depërtimi i një mase ajrore shumë të ngrohtë nga jugperëndimi, e cila solli temperatura të pazakonshme të larta në të gjithë vendin.
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Në disa rajone, termometri u ngjit mbi 40 gradë Celsius, ndërsa edhe në Pragë u arritën nivele rekord. Autoritetet meteorologjike theksuan se moti i nxehtë do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Për kryeqytetin çek parashikohen temperatura në intervalin 33-34 gradë Celsius, ndërsa pas kësaj vale të nxehti priten edhe stuhi të forta.
Ndërkohë, një front i ftohtë pritet të sjellë një rënie të pjesshme të temperaturave në pjesën perëndimore të vendit, ndërsa rajonet lindore do të vazhdojnë të përballen me vapë ekstreme.