Putin: Ofensiva ruse në Ukrainë do të vijojë deri në kontrollin e plotë të katër rajoneve të aneksuara

Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia nuk do të ndalë operacionet ushtarake në Ukrainë pa marrë tërësisht nën kontroll katër rajonet që Moska thotë se i aneksoi në vitin 2022, duke rrëzuar kështu propozimin e Kievit për një reduktim të pjesshëm të luftimeve.
Në një intervistë për televizionin shtetëror rus, presidenti rus u shpreh se pala ukrainase kishte hedhur idenë e një pezullimi reciprok të goditjeve me rreze të gjatë, por sipas tij, një nismë e tillë do t’u shërbente forcave ukrainase vetëm për t’u rigrupuar.
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“Është e qartë pse po bëhet ky propozim. Sulmet tona në thellësi të territorit ukrainas janë më të forta dhe më shkatërruese”, tha Putin.
Ai nënvizoi se synimi kryesor i Rusisë vazhdon të jetë “çlirimi i plotë” i Donetskut, Luhanskut, Zaporizhias dhe Khersonit, zona që Moska i konsideron pjesë të territorit të saj, edhe pse aktualisht kontrollon vetëm një pjesë të tyre.
Putin pranoi gjithashtu se goditjet me dronë nga Ukraina ndaj infrastrukturës energjetike kanë sjellë mungesa karburanti në disa rajone ruse. Megjithatë, ai theksoi se gjendja mbetet nën kontroll dhe se autoritetet janë duke ndërmarrë hapa për të përforcuar mbrojtjen ajrore dhe sigurinë e infrastrukturës kritike.
Sipas tij, këto sulme ukrainase nuk kanë ndikuar në zhvillimin e operacioneve ushtarake përgjatë vijës së frontit.
Presidenti rus u ndal edhe te mundësia e rikthimit të kontakteve diplomatike me Shtetet e Bashkuara pas uljes së tensioneve në Lindjen e Mesme, duke mos përjashtuar takime të tjera me përfaqësuesit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Nga ana tjetër, ai hodhi poshtë edhe një herë kërkesën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për një takim të drejtpërdrejtë, duke e vlerësuar të panevojshëm një komunikim ballë për ballë në rrethanat aktuale.