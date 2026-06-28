Profesori gjerman zbulon pas dekadash se e ëma kishte qenë anëtare e Partisë Naziste

Jürgen Falter, profesor i shkencave politike në Gjermani dhe një emër i njohur për kërkimet mbi nazizmin dhe ngritjen e Adolf Hitlerit, ka mësuar një fakt tronditës për familjen e tij pasi shfrytëzoi arkivat e reja digjitale të anëtarësisë në Partinë Naziste.
Prej vitesh, Falter ka studiuar dokumentacionin e regjimit nazist dhe më herët kishte parë edhe dosjet e denazifikimit të nënës së tij, të ruajtura në arkivat shtetërore gjermane. Këto materiale lidhen me procesin e pasluftës për verifikimin e personave të lidhur me regjimin e Hitlerit. Në ato dokumente, ajo ishte cilësuar si “e shfajësuar”, çka nënkuptonte se nuk ishte konsideruar fajtore për bashkëpunim me regjimin, shkruan CNN.
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Por kjo tablo ndryshoi kur mediat gjermane vunë në dispozicion platforma online përmes të cilave qytetarët mund të kontrollojnë nëse paraardhësit e tyre kanë qenë pjesë e Partisë Naziste. Pikërisht në këto regjistra, Falter gjeti emrin e nënës së tij në listat e vjetra të NSDAP, një e kaluar që ajo nuk ia kishte treguar kurrë familjes.
Sipas Falter, e ëma ishte regjistruar në vitin 1940, kur ishte 23 vjeç. Ai e ka përshkruar këtë si një zbulim “krejtësisht të papritur”, sidomos duke pasur parasysh bindjet e saj si katolike liberale. Ai nënvizon se ajo nuk e kishte përmendur asnjëherë këtë pjesë të jetës së saj dhe se, nëse bashkëshorti i saj do ta kishte ditur — një njeri që kishte qenë i burgosur nga Gestapo — lidhja e tyre ndoshta do të kishte marrë fund.
Ky zhvillim ndodh në një moment kur miliona dokumente historike mbi anëtarësinë në Partinë Naziste janë bërë të arritshme online, pas publikimit të arkivave nga Arkivat Kombëtare të SHBA-së dhe nga institucione mediatike gjermane si Der Spiegel dhe Die Zeit. Këto platforma kanë shtyrë shumë gjermanë të hetojnë të kaluarën e familjeve të tyre gjatë periudhës së Rajhut të Tretë.
Sipas studiuesve, publikimi i këtyre të dhënave po ndikon në një rishikim të thellë të kujtesës historike në Gjermani dhe po vë në pikëpyetje rrëfimet familjare të ndërtuara për dekada mbi rolin e paraardhësve në kohën e nazizmit. Ekspertët theksojnë se të qenit anëtar i NSDAP nuk nënkuptonte domosdoshmërisht bindje ideologjike, pasi shumë njerëz iu bashkuan partisë për arsye oportuniste pasi ajo mori pushtetin në vitin 1933.
Në këtë sfond, historianët flasin për një etapë të re të përballjes së Gjermanisë me të kaluarën, të njohur si Vergangenheitsbewältigung, ku gjithnjë e më shpesh kujtesa familjare përballet me dokumentet historike.
Debati po zhvillohet edhe në një klimë politike ku e djathta ekstreme në Gjermani, përfshirë AfD, vijon të gëzojë mbështetje të konsiderueshme, ndërsa shtohen diskutimet për mënyrën se si shoqëria gjermane duhet të përballet me trashëgiminë e nazizmit.
Falter shprehet se këto arkiva jo gjithmonë zbulojnë arsyet e sakta të anëtarësimit, por momenti kur një person i është bashkuar partisë mund të ndihmojë për të kuptuar nëse bëhej fjalë për bindje ideologjike apo për oportunizëm. Sipas tij, zbulime të tilla po i detyrojnë qytetarët të rishikojnë historinë familjare dhe të reflektojnë mbi mënyrën se si ekstremizmi u normalizua në të kaluarën.
“Zbulimi nuk ndryshon vetëm historinë personale, por ngre pyetje më të mëdha se si ka qenë e mundur që kaq shumë njerëz të jenë pjesë e NSDAP,” është shprehur Falter.