Përplasjet në Ngushticën e Hormuzit vënë në pikëpyetje marrëveshjen Iran-SHBA, shtohen tensionet në Gjirin Persik

Negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje që synon t’i japë fund konfliktit mes dy vendeve po përballen me rrezik serioz për shkak të tensioneve në rritje në Ngushticën e Hormuzit.

Gjatë ditëve të fundit, forcat iraniane dhe ato amerikane janë përplasur pasi Irani goditi dy anije që po kalonin nëpër këtë kalim strategjik detar.

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Teherani këmbëngul se i takon atij të ushtrojë kontroll mbi lëvizjen e anijeve në Ngushticën e Hormuzit, e konsideruar si një nga nyjet më të rëndësishme të transportit botëror të naftës.

Megjithatë, një pjesë e anijeve kanë filluar të ndjekin një korridor pranë vijës bregdetare të Omanit, duke vënë në sfidë ndikimin iranian në këtë zonë.

Analistët detarë thonë se dhjetëra anije kanë vazhduar lundrimin përgjatë kësaj rruge, ndërsa disa transportues të mëdhenj nafte janë bërë gati të nisen nga portet e Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.

Përkeqësimi i situatës erdhi pas një sulmi ndaj një anijeje mallrash në Gjirin e Omanit, ngjarje që çoi në pezullimin e përdorimit të korridorit nga Organizata Ndërkombëtare Detare.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit është shprehur se autoriteti mbi kalimin në Ngushticën e Hormuzit i përket Republikës Islamike, ndërsa ka paralajmëruar veprime më të forta ndaj anijeve që, sipas tij, shkelin rregullat.

Kjo krizë në Hormuz po zhvillohet në një çast të ndjeshëm për raportet Iran-SHBA, pasi çdo përshkallëzim ushtarak rrezikon të vështirësojë më tej përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje diplomatike.


Shtuar 28.06.2026 11:57

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