Përplasje tragjike ajrore në Francë, 11 të vdekur pasi avioni u dëmtua gjatë fluturimit pranë një zone të banuar

Një aksident ajror i mori jetën 11 personave në Toblerone, qytet në verilindje të Francës, njoftuan autoritetet e rajonit Meurthe-et-Moselle.

Mjeti fluturues ishte në pronësi të një shkolle për trajnim parashutizmi. Në bord ndodheshin piloti, pesë studentë dhe pesë instruktorë, të cilët humbën jetën si pasojë e rrëzimit.

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Sipas guvernatorit rajonal Yves Segy, i cili foli për televizionin BFM, avioni dyshohet se kishte pësuar dëmtime teksa ishte ende në ajër, përpara se të binte dhe të përplasej në tokë. Ngjarja ndodhi në afërsi të një qendre tregtare.

“Disa metra më lart dhe aksidenti do të kishte shkaktuar dëme në zonën përreth”, deklaroi zyrtari.

Burime pranë hetimit thanë se studentët ishin një grup infermierësh. Avioni, i llojit Pilatus, ishte ngritur nga aeroporti Nancy-Essey.

AFP raportoi se avioni u rrëzua pranë pistës, në një rrugë me dy drejtime.

Ndërkohë, një skuadër psikologësh është vënë në ndihmë të familjarëve të viktimave, të cilët ndodheshin në aeroport në momentin e aksidentit.

https://x.com/geotechwar/status/2071205923268506085


Shtuar 28.06.2026 18:15

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