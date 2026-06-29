Pas 106 orësh nën rrënoja, 21-vjeçari shpëtohet i gjallë në Venezuelë

Një i ri 21-vjeçar është nxjerrë me shenja jete nga rrënojat e një pallati në La Guaira, në Venezuelë, pasi kishte mbetur i bllokuar për 106 orë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin.

Operacioni për shpëtimin e tij zgjati 43 orë dhe u krye nga ekipe të ardhura nga Venezuela, Meksika dhe El Salvadori. Aaron Levi Cantillo Vargas u gjet fillimisht nga ekipet e kërkim-shpëtimit, por ndërhyrja për ta nxjerrë u bë më e vështirë, pasi mes tij dhe shpëtimtarëve ndodhej trupi i pajetë i një burri.

Të lidhura

None found

Vetëm pasi u largua trupi i viktimës, ekipet mundën të vijonin punën për lirimin e 21-vjeçarit. Gjatë kësaj kohe, një mjek arriti t’i japë lëngje në momentin e duhur, duke e mbajtur të hidratuar dhe duke rritur shanset për përfundimin me sukses të operacionit.

Shpëtimi i të riut ka sjellë sërish shpresë, si për ekipet e emergjencës, ashtu edhe për familjet që ende kërkojnë të afërmit e tyre të zhdukur.

https://x.com/nayibbukele/status/2071552309897679035
https://x.com/nayibbukele/status/2071495775431876843


Shtuar 29.06.2026 17:03

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër

40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër
Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë

Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë
Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve

Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve
Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”

Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”
Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor

Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio