OBSH: Mbi 1,300 humbje jete nga vala e të nxehtit ekstrem që ka përfshirë Evropën

Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri të ditur sot se vala e të nxehtit që ka goditur Evropën që prej 21 qershorit lidhet me më shumë se 1,300 vdekje.
Në një postim në X, drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaroi: “Më shumë se 1,300 vdekje të tjera janë regjistruar që nga 21 qershori në lidhje me temperaturat e larta në Evropë”.
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Ai shtoi gjithashtu: “Tani për tani, 150 milionë njerëz jetojnë në vapë ekstreme, qindra njerëz kanë vdekur, shkollat janë mbyllur dhe rrjetet elektrike janë nën presion të rëndë”.
Sipas një përllogaritjeje të AFP-së, të paktën 191 milionë njerëz pritet të përballen sot, në një moment të ditës, me temperatura mbi 35 gradë Celsius, një shifër disi më e ulët krahasuar me një ditë më parë.
Në disa zona të Evropës, termometri pritet të shkojë në 40 gradë Celsius ose edhe më lart, ndërsa në rajone të tjera parashikohen stuhi. Franca, ndërkohë, ka raportuar 1,000 vdekje të tjera gjatë kësaj vale të të nxehtit.
Në Republikën Çeke u regjistrua sot një rekord i ri temperature, me 41.1 gradë Celsius të matur në Doksany, në veri të Pragës.
Shërbimi meteorologjik CHMI shkroi në X: “Kjo është hera e parë që kemi regjistruar një temperaturë prej 41 gradë Celsius në rrjetin tonë zyrtar të stacioneve të motit. Temperaturat janë ende në rritje, kështu që ky nuk është kulmi përfundimtar”.
Temperatura të larta po shënohen edhe në Gjermani, Poloni dhe Itali, ndërsa disa pjesë të Francës po përballen me stuhi.
Në Gjermani, sipas të dhënave paraprake të shërbimit meteorologjik DWD, u vendos një rekord i ri historik prej 41.7 gradë Celsius në Köschen, Brandenburg, pranë kufirit me Poloninë. Në Berlin, policia po mendon të përdorë sërish topa uji për të ndihmuar në freskimin e banorëve të kryeqytetit.
Po ashtu, trafiku hekurudhor u kufizua në një linjë të rëndësishme në landin perëndimor të North Rhine-Westphalia, ndërsa në qytetin lindor të Leipzigut u pezulluan shërbimet e tramvajit. Mediat gjermane raportuan se shumë qytetarë zgjodhën të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos dalin deri pas perëndimit të diellit.
Në Romë, Papa Leo i falënderoi besimtarët që morën pjesë në lutjet e së dielës në Sheshin e Shën Pjetrit, pavarësisht temperaturave të larta.
Në Francë, duket se vala e të nxehtit po tërhiqet gradualisht dhe alarmi i kuq mbetet vetëm në dy departamente në lindje të vendit. Autoritetet pritet t’i heqin paralajmërimet sot në orën 22:00, sipas kohës lokale.
Megjithatë, ministrja e Shëndetësisë, Stéphanie Rist, tha për gazetën La Tribune se pasojat e kësaj vale të të nxehtit mund të vazhdojnë deri në 10 ditë edhe pasi temperaturat të bien.
“Episodi nuk ka mbaruar”, paralajmëroi ajo në televizionin BFM.
Stuhitë që përfshinë mbrëmë disa zona të Francës lanë mijëra familje pa energji elektrike.
Sipas kompanisë së energjisë Enedis, këtë pasdite 36,000 familje në veri dhe qendër të Francës vijojnë të jenë pa furnizim me energji.
Meteorologët parashikojnë stuhi edhe në Gjermani nesër ose pasnesër, ndërsa për pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore këtë javë priten temperatura më të ulëta. Në të njëjtën kohë, vala e të nxehtit po zhvendoset më thellë drejt Evropës qendrore dhe Ballkanit.