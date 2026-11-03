Nju Jorku regjistron pas 30 vitesh vdekjen e parë nga fruthi, humb jetën një fëmijë

Nju Jorku regjistron pas 30 vitesh vdekjen e parë nga fruthi, humb jetën një fëmijë

Autoritetet lokale njoftuan të hënën se një fëmijë në shtetin e Nju Jorkut ka vdekur nga fruthi. Shteti nuk kishte regjistruar asnjë viktimë nga kjo sëmundje gjatë 30 viteve të fundit.

Fëmija vinte nga Qarku Lewis, që ndodhet pranë kufirit me Kanadanë. Humbja e jetës së tij ka risjellë shqetësimet mbi përhapjen e fruthit në Shtetet e Bashkuara.

Të lidhura

None found

Duke shprehur keqardhjen për vdekjen e fëmijës, guvernatorja e Nju Jorkut, Kathy Hochul, e përshkroi ngjarjen si një kujtesë tronditëse për rrezikun e sëmundjeve që mund të parandalohen me vaksinim.

Nga fillimi i këtij viti, numri i rasteve të konfirmuara me fruth në SHBA ka arritur në 4,834. Shteti i Nju Jorkut shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në muajin tetor, pas shtimit të rasteve.

Programet e vaksinimit bënë të mundur që autoritetet amerikane ta shpallnin fruthin të eliminuar në vend në vitin 2000. Por gjatë viteve të fundit, ulja e niveleve të vaksinimit dhe mosbesimi në rritje ndaj institucioneve shëndetësore kanë nxitur rishfaqjen e sëmundjes.

Krahas shqetësimeve për rikthimin e fruthit, janë hapur debate edhe rreth politikave shëndetësore të administratës së Presidentit Donald Trump, si dhe qëndrimeve për vaksinimin të Sekretarit të Shëndetësisë, Robert F. Kennedy Jr.

Temperatura e lartë, vështirësitë në frymëmarrje dhe skuqja e lëkurës janë shenja të fruthit, një sëmundje me ngjitshmëri shumë të lartë. Format më të rënda të tij mund të shoqërohen me komplikacione serioze, përfshirë pneumoninë dhe inflamacionin e trurit, që mund të lënë pasoja afatgjata ose të shkaktojnë vdekjen.

Në Shtetet e Bashkuara, qindra fëmijë vdisnin çdo vit nga fruthi përpara se të zbulohej vaksina në fillim të viteve 1960. Në shkallë botërore, kjo sëmundje vazhdon të marrë dhjetëra mijëra jetë.


Shtuar 3.11.2026 09:20

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë
Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale

Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale
Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028

Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028
Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë
Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?

Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?
Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat

Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat
Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur

Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar