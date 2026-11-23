Pas barazimit spektakolar 4-4 ndaj Atalantës, ish-futbollisti kosovar Valon Behrami ka shprehur kritika të forta për mbrojtësin anglez Djed Spence.
Behrami, i cili punon aktualisht si analist në televizionin sportiv DAZN, vlerësoi paraqitjen e Spence në futbollin italian, duke kundërshtuar mënyrën se si lojtari është perceptuar.
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“Spence është një lojtar ndihmës, por është paraqitur sikur të ishte ylli që të gjithë po e prisnin. Më është dukur si një aktor i Hollywood-it. Këtu nuk jemi në NBA, ku argëtimi ka më shumë rëndësi sesa rezultati”, deklaroi Behrami.
Pavarësisht kritikave, ish-mesfushori pranoi se mbrojtësi ka bërë hapa përpara në ndeshjet e fundit dhe po përpiqet të rikthehet në formën e duhur.
Sipas Behramit, Spence duhet ta tregojë me paraqitjet e tij në fushë nivelin që pretendon se zotëron.