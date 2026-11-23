Maria Aleksandra Ivezaj, 22 vjeçe dhe përfaqësuese e Malit të Zi në konkursin “Miss Universe 2026”, u vu në qendër të vëmendjes pas një gjesti gjatë prezantimit të kostumeve kombëtare: me duar formoi shqiponjën dykrenare shqiptare.
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Veprimi i saj u dallua nga publiku dhe mediat e rajonit, pasi simboli njihet gjerësisht si pjesë e identitetit kombëtar shqiptar.
Interesi u shtua kur modelja publikoi në Instagram fotografi me kostumin kombëtar, ku shfaqej përsëri duke bërë simbolin shqiptar.
Gjesti nxiti diskutime të shumta në rrjetet sociale dhe reagime të ndryshme për përdorimin e simbolit nga një konkurrente që përfaqëson Malin e Zi. Deri tani, Ivezaj nuk ka shpjeguar arsyen e veprimit të saj.