Zëra gjithnjë e më të fortë nga komentatorët e vijës së ashpër dhe mediat e afërta me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) po kërkojnë që Teherani të kundërshtojë bllokadën detare amerikane ndaj porteve dhe ujërave iraniane. Arsyeja kryesore është parashikimi se të ardhurat nga eksporti i naftës bruto dhe kondensatit mund të arrijnë në zero rreth mesit të dhjetorit.
Propozimet e tyre përfshijnë nisjen e një “grupi cisternash nafte” që do të kalonte përmes bllokadës, si dhe paralajmërime për goditjen e infrastrukturës së naftës të vendeve fqinje në Gjirin Persik, në rast se forcat amerikane sulmojnë anijet iraniane.
Të lidhura
None found
Gjatë kësaj jave, forcat iraniane kanë tentuar tashmë të godasin objektiva amerikane në Bahrejn dhe Kuvajt.
Ideja e thyerjes së bllokadës mori vrull më 19 nëntor, kur agjencia e lajmeve Fars, e lidhur me Gardën Revolucionare Islamike, botoi një koment që mbronte dërgimin e një “konvoji cisternash nafte”.
Po atë ditë, shërbimi i gjurmimit të anijeve TankerTrackers.com publikoi një mesazh të shkurtër në platformën X, ku thuhej se “Irani duket se po përgatitet ta rifillojë eksportin e naftës”.
Asnjë institucion zyrtar iranian nuk ka bërë një njoftim formal për ndonjë plan të tillë, por diskutimet tregojnë se Teherani po e ndjen thellë ndikimin e bllokadës amerikane.
Sinjali më i qartë i një qëndrimi zyrtar erdhi nga zëdhënësi i Gardës Revolucionare, Hossein Mohebbi. Në një tubim në Teheran më 19 nëntor, ai deklaroi: “Nuk do ta lejojmë vazhdimin e bllokadës detare, tokësore dhe ajrore, të vendosur ndaj vendit tonë”.
Për momentin vetëm një ide
Për të mbështetur tezën e saj, agjencia Fars iu referua Shahnamesë, eposit kombëtar të Iranit. Sipas kësaj vepre, kur heroi mitik Fereydun arrin te lumi Arvand gjatë rrugës për të rrëzuar tiranin Zahhak, roja e lumit refuzon t’i japë anijen. Fereyduni nuk pret, por bashkë me njerëzit e tij hyn në ujë me kuaj dhe e kalon lumin.
“Ne nuk do të presim lejen e Amerikës”, argumentoi Fars. “Ne e hapim rrugën dhe e rrisim aq shumë koston e mbylljes së saj, saqë pala tjetër do të arrijë në përfundimin se është më mirë ta lërë të hapur”.
Fars paralajmëroi se çdo sulm ndaj një cisterne iraniane mund ta shtyjë Teheranin të hakmerret duke goditur objektet e naftës në të gjithë Gjirin Persik. Më konkretisht, ai përmendi objektet në Katar, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Deputeti Ebrahim Azizi, kryetar i Komisionit parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, shkroi në anglisht në X se Irani “nuk mund të bllokohet”. Në fund të postimit ai vendosi edhe një simbol të orës së rërës.
Ndërkohë, komentatori i linjës së ashpër Ruhollah Jomei shkroi për “vendimin e Republikës Islamike për të ngarkuar naftë bruto dhe për të dërguar një cisternë drejt Kinës”, blerësit më të madh të naftës iraniane.
Mojtaba Najafi, për të cilin disa media iraniane pretendojnë se ka lidhje me qarqet e pushtetit, shkroi: “Me sa duket, Teherani nuk dëshiron më të qëndrojë duarkryq përballë bllokadës dhe kërcënimeve”.
Nëse këto raportime janë të vërteta, Irani po përpiqet “ta sfidojë aktivisht bllokadën”, tha Hamidreza Azizi, analist në Grupin Ndërkombëtar të Krizave.
Në një postim në X, ai argumentoi se nëse ndonjë cisternë arrin të kalojë, bllokada humb besueshmërinë. Nëse forcat amerikane e ndalojnë ose e sulmojnë atë, Teherani fiton një arsye të drejtpërdrejtë për hakmarrje.
Azizi shtoi se Irani po synon “të marrë nismën ushtarake, duke ia lënë Uashingtonit përgjegjësinë për nxitjen e përshkallëzimit të radhës”.
Pragu kritik i mesit të dhjetorit
Sipas kompanisë së inteligjencës energjetike Kpler, të ardhurat e Iranit nga eksporti i naftës bruto dhe kondensatit mund të bien në zero deri në mesin e dhjetorit. Kjo do të ishte hera e parë në historinë e vendit që ndodh një gjë e tillë.
Pasojat e bllokadës tashmë janë të dukshme në transportin e naftës iraniane. Të dhënat e Kpler tregojnë se sasia e naftës iraniane që ndodhej në anije jashtë zonës së bllokadës arriti kulmin prej 88.8 milionë fuçish më 14 korrik, kur bllokada u rivendos. Deri në mesin e tetorit, kjo sasi kishte rënë në zero, pasi ngarkesat e fundit ishin shkarkuar në Kinë.
Ndërkohë, 43 milionë fuçi të tjera nafte kanë mbetur të bllokuara brenda zonës së bllokadës, duke bërë që Teherani të ketë gjithnjë e më pak rezerva nafte që mund t’ua dërgojë blerësve.
Në një intervistë për Radion Farda të Radios Evropa e Lirë, Homayoun Falakshahi, analist i lartë i tregjeve të mallrave në Kpler, paralajmëroi se zhvillimet e fundit nuk duhet të interpretohen si provë se Irani po përgatit një përpjekje të organizuar për ta thyer bllokadën.
“Pikëpamja jonë është se ende është herët të thuhet se Irani ka ndërmarrë hapa seriozë për ta thyer bllokadën detare”, tha ai.
Kpler ka identifikuar rreth 20 cisterna pranë ishullit Harg, terminalit kryesor të eksportit të naftës së Iranit, tha Falakshahi. Shumica e tyre tashmë i kanë ngarkuar ngarkesat me naftë, por kanë mbetur të palëvizshme, me sa duket duke pritur heqjen e bllokadës para se të tentojnë të lundrojnë. Deri më tani, Kpler ka vërejtur vetëm një cisternë që ka lëvizur.
Megjithatë, është regjistruar të paktën një zhvillim i rëndësishëm. Më 17 nëntor, Kpler zbuloi se një cisternë iraniane me naftë bruto po transferonte ngarkesën e saj në një anije tjetër. Cisterna që pranoi ngarkesën është një anije që zakonisht përdoret për transportimin e mazutit rus, tha Falakshahi.
Megjithatë, ai paralajmëroi se këtij transferimi nuk duhet t’i jepet rëndësi e tepruar. Sipas tij, ai mund të jetë shkaktuar nga një problem teknik në anijen e parë dhe jo domosdoshmërisht të jetë pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për t’iu shmangur bllokadës.
Falakshahi shtoi se Irani zakonisht kryen transferime të naftës nga një anije në tjetrën pranë Malajzisë ose në brigjet e Omanit, e jo afër ishullit Harg.
“Besoj se duhet të presim edhe disa ditë për të parë nëse do të tentojnë të lëvizin më shumë cisterna”, tha Falakshahi.
Bllokadë e kushtueshme
Shtetet e Bashkuara vendosën për herë të parë bllokadën ndaj porteve iraniane më 13 prill, pasi dështuan bisedimet mes SHBA-së dhe Iranit në Islamabad. Bllokada u hoq më 18 qershor, në bazë të një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar një ditë më parë.
Pasi kjo marrëveshje dështoi, Uashingtoni e rivendosi bllokadën më 14 korrik dhe ajo ka mbetur në fuqi që atëherë. Në total, portet iraniane kanë qenë nën bllokadë për rreth 195 ditë, përfshirë 129 ditët e fundit pa ndërprerje.
Megjithatë, bllokada po i kushton shtrenjtë edhe Uashingtonit, si financiarisht, ashtu edhe për sa u përket burimeve ushtarake.
Gjatë një seance dëgjimore në Senat këtë javë, senatorja demokrate Elizabeth Warren iu referua vlerësimeve të pavarura, sipas të cilave bllokada kushton rreth 32.5 milionë dollarë në ditë. Këtë shifër e konfirmoi edhe Hung Cao, sekretari në detyrë i marinës amerikane.
Bloomberg, që publikoi shifrën e cituar nga Warren, ka raportuar gjithashtu se ky operacion angazhon më shumë se 30 për qind të anijeve luftarake të marinës amerikane.
Pentagoni e ka vlerësuar koston e përgjithshme të luftës me Iranin në 48.3 miliardë dollarë deri më 13 nëntor. Kjo shifër nuk përfshin dëmet e shkaktuara në bazat amerikane në rajon.
Megjithatë, kjo shumë është vetëm një pjesë e të ardhurave që Irani rrezikon t’i humbë. Kpler kishte vlerësuar më herët se bllokada po i shkaktonte Teheranit humbje prej 200 deri në 250 milionë dollarësh në ditë nga të ardhurat e parealizuara prej shitjes së naftës.