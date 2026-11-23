Një ngjarje e pazakontë nga zona e Greqisë Perëndimore ka vënë në alarm forcat e policisë gjatë orëve të fundit. Një i mitur 14-vjeçar dyshohet se po kërkonte mënyra për të siguruar armë dhe për t’i blerë ato në internet, ndërsa po përpunonte skenarë për një sulm të armatosur ndaj bashkëmoshatarëve të tij, të cilët, sipas pretendimeve të tij, e bullizonin vazhdimisht.
Lajmi u bë i njohur dje nga disa media greke, përfshirë Kathimerini, ndërsa hetimet kishin nisur disa muaj më parë.
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Bazuar në këto raportime, autoritetet morën sinjal nga një agjenci e huaj për një përdorues të Telegramit që kishte shprehur qëllimin për të kryer një sulm masiv me armë. Gjurmimet i çuan te një 14-vjeçar me banim në Janinë.
Gjatë marrjes në pyetje, 14-vjeçari u shpjegoi hetuesve se rreth 10 deri në 15 të mitur e fyenin dhe e godisnin fizikisht. Ai pohoi se ngacmimet ishin të përsëritura dhe se kishte marrë vendimin për t’u hakmarrë. Megjithatë, deri tani nuk janë bërë publike të dhëna të tjera që të vërtetojnë plotësisht rrethanat e bullizmit.
Sipas dokumenteve të policisë, i mituri kishte kërkuar në internet dhe në grupe të Telegramit informacione për blerjen e armëve. Ai kishte provuar të siguronte një armë nëpërmjet një personi tjetër, por, siç raportojnë mediat, ishte mashtruar dhe kishte humbur 150 euro pa e marrë atë.
Në dhomën e tij u gjet edhe një thikë e gjatë, e blerë në internet. Hetuesit kontrolluan gjithashtu kërkimet e tij për sulme të mëparshme në shkolla dhe të dhënat që kishte mbledhur për disa nga bashkëmoshatarët e tij.
Policia shqyrtoi mundësinë e një lidhjeje me terrorizmin, por sipas informacioneve të bëra publike, nuk u gjetën prova për radikalizim ideologjik apo motiv terrorist. Autoritetet e përshkruan rastin si një kërcënim për dhunë të drejtuar ndaj personave të caktuar, me motiv hakmarrjen.
Dosja iu përcoll prokurorit për të mitur. Ai urdhëroi një hetim social dhe vlerësim nga një ekspert i veçantë i shëndetit psikik.
Deri në këto momente, policia greke nuk ka dhënë ndonjë deklaratë zyrtare, përveç referimeve në mediat vendase. Këto media vlerësojnë se nuk ka asnjë provë që adoleshenti ka gjetur dhe ka poseduar një armë zjarri apo ka kryer ndonjë tentativë sulmi.
Familja i qëndron pranë, ndonëse prindërit janë të ndarë. Babai, i cili kishte vënë re ndryshimin në sjelljen e të birit, thuhet se e shoqëroi atë në polici për të kërkuar ndihmë.